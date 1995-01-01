Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    РБК: «Зенит» в декабре возобновит переговоры с Азмуном о продлении контракта

    «Зенит» хочет сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна, чей контракт истекает в июне 2022 года.

    В петербургском клубе планируют в декабре возобновить переговоры с футболистом о новом соглашении.

    Сам иранец предпочитает продолжить карьеру в более статусной лиге, однако не исключает, что останется в «Зените».

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лиона», «Аталанты» и «Севильи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4587

      Semenycch 1 час назад

      Это не новость. В 2022 году заканчиваются контракты у целой кучи игроков Зенита, в частности у Азмуна, Дзюбы, Ракицкого, Ерохина, Оздоева, Сутормина, Кержакова. Переговоры со всеми начнутся после завершения всех матчей в этом календарном году.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Suvorov51 > Semenycch 1 час назад

      надо продливать а то семья распадется гы гыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14430

      paracetamol 1 час назад

      Вот это правильно. Заключить контракт, а потом продать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4587

      Semenycch > paracetamol 1 час назад

      Как тяжко твой бред читать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6641

      серега кашин 1 час назад

      азмун в европу хочет, а продление контракта поставит крест на его планах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4587

      Semenycch > серега кашин 1 час назад

      Кузяев тоже хотел. А кроме того есть примеры прекрасных футболистов из Локо и ЦСКА, которые захерели в Европе и на поле почти не выходят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3349

      Kollljan > Semenycch 1 час назад

      Азмун не такой! Азмун может!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1955

      CSKA471 > Semenycch 1 час назад

      Из ЦСКА это кто интересно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4587

      Semenycch > CSKA471 1 час назад

      Тот который недавно в матче с Хорватией еле ноги переставлял.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Suvorov51 > Kollljan 1 час назад

      да дзюба говорил что зазмун может

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91347
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68183
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru