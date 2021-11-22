РБК: «Зенит» в декабре возобновит переговоры с Азмуном о продлении контракта

«Зенит» хочет сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна, чей контракт истекает в июне 2022 года.
В петербургском клубе планируют в декабре возобновить переговоры с футболистом о новом соглашении.
Сам иранец предпочитает продолжить карьеру в более статусной лиге, однако не исключает, что останется в «Зените».
- В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лиона», «Аталанты» и «Севильи».
Источник: РБК