РБК: «Зенит» в декабре возобновит переговоры с Азмуном о продлении контракта

«Зенит» хочет сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна, чей контракт истекает в июне 2022 года.

В петербургском клубе планируют в декабре возобновить переговоры с футболистом о новом соглашении.

Сам иранец предпочитает продолжить карьеру в более статусной лиге, однако не исключает, что останется в «Зените».