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    Дзюба, Клаудиньо и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Мостовой и Кузяев – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Мальме» и «Зенита» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Брорссон, Ахмедходжич, Левицки, Пенья, Бирманчевич, Инносент, Чолак.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.
    • «Зенит» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет крупнее, чем 0:3.
    • Во 2-м туре клуб из Петербурга разгромил «Мальме» на своем поле со счетом 4:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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