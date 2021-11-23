Дзюба, Клаудиньо и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Мостовой и Кузяев – в запасе

Стали известны стартовые составы «Мальме» и «Зенита» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Брорссон, Ахмедходжич, Левицки, Пенья, Бирманчевич, Инносент, Чолак.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.
- «Зенит» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет крупнее, чем 0:3.
- Во 2-м туре клуб из Петербурга разгромил «Мальме» на своем поле со счетом 4:0.
Источник: сайт УЕФА