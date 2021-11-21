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  • Акинфеев – о 800-м матче в карьере: «Это не только мой рекорд, но и болельщиков»

Акинфеев – о 800-м матче в карьере: «Это не только мой рекорд, но и болельщиков»

21 ноября 2021, 23:37
6

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий после матча 15-го тура чемпионата России с «Химками» (0:0).

  • Акинфеев провел 500-й матч в РПЛ.
  • Это его 800-я игра в карьере во всех турнирах.

«Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш, болельщики всегда рядом, и эта поддержка крайне важна.

Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идем дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны. ЦВБП!» – написал Акинфеев в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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Garrincha58
1637561622
скоро героя получишь
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mig28
1637562659
Достойный результат! Всю карьеру отпахать в родном клубе, далеко не каждый так сможет)
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paracetamol
1637566468
Успевай на пенсион, следующий матч с Зенитом!
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Dr.Metal
1637580121
Молодец Игорёк. Кто бы что не припоминал про рекорд лиги чемпионов, карьера в целом очень достойная. Трофеев навыигрывал, клубу предан на все сто. В плохих делах замечен не был. Спасибо, что с нами!
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vovan55
1637622581
думаю 850 матчей по плечу...успехов ... здоровья
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DemSerg
1637774110
Лучший воротчик в истории ЦСКА.
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