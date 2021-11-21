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    Акинфеев – о 800-м матче в карьере: «Это не только мой рекорд, но и болельщиков»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий после матча 15-го тура чемпионата России с «Химками» (0:0).

    • Акинфеев провел 500-й матч в РПЛ.
    • Это его 800-я игра в карьере во всех турнирах.

    «Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш, болельщики всегда рядом, и эта поддержка крайне важна.

    Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идем дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны. ЦВБП!» – написал Акинфеев в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Игоря Акинфеева

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    21.11.2021 23:37
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