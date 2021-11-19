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    Семак – о матче с «Мальме»: «Конечно, нам будет непросто. Всем нужна победа»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

    – Можно ли сказать, что матч с «Мальме» будет для вас главным в этой части сезона?

    – Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности – это больше вы, журналисты, формируете. Для нас самый важный матч – следующий, в этом плане ничего не изменилось.

    Конечно, нам будет непросто, как и «Челси», на выезде всегда трудно. Они постараются победить, и крупно, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше. Всем нужна победа.

    • «Мальме» примет «Зенит» во вторник, 23 ноября.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • Во 2-м туре ЛЧ петербуржцы разгромили шведов со счетом 4:0.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      Болотные 10 минут назад

      Как всегда от трусливого говнотренера симака в лч увидим антифутбол!

      0
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      Рейтинг: +4568

      AtticusFinch 1 час назад

      Если Вам будет непросто с Мальме - то может тогда вообще в Лигу Чемпионов не заявляться? там ещё Бавария есть и Ливерпуль и т.д.

      2
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