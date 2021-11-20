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  • Семак – о матче с «Мальме»: «Конечно, нам будет непросто. Всем нужна победа»

Семак – о матче с «Мальме»: «Конечно, нам будет непросто. Всем нужна победа»

20 ноября 2021, 14:41
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

– Можно ли сказать, что матч с «Мальме» будет для вас главным в этой части сезона?

– Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности – это больше вы, журналисты, формируете. Для нас самый важный матч – следующий, в этом плане ничего не изменилось.

Конечно, нам будет непросто, как и «Челси», на выезде всегда трудно. Они постараются победить, и крупно, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше. Всем нужна победа.

  • «Мальме» примет «Зенит» во вторник, 23 ноября.
  • Начало – в 23:00 мск.
  • Во 2-м туре ЛЧ петербуржцы разгромили шведов со счетом 4:0.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Мальме Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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ArReal
1637409189
Если Вам будет непросто с Мальме - то может тогда вообще в Лигу Чемпионов не заявляться? там ещё Бавария есть и Ливерпуль и т.д.
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paracetamol
1637563365
Нас и ниччя устроит. Все одно дальше в ЛЧ делать нечего, мальмёшек там не предвидится!
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mutabor0992
1637611785
Только я не понял при чем тут Челси...Семак что,моск ушиб???
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