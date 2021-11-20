Семак – о матче с «Мальме»: «Конечно, нам будет непросто. Всем нужна победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

– Можно ли сказать, что матч с «Мальме» будет для вас главным в этой части сезона?

– Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности – это больше вы, журналисты, формируете. Для нас самый важный матч – следующий, в этом плане ничего не изменилось.

Конечно, нам будет непросто, как и «Челси», на выезде всегда трудно. Они постараются победить, и крупно, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше. Всем нужна победа.