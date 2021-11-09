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  • «Актобе» – об интересе к Самородову: «Никакой «Спартак» к нам не обращался»

«Актобе» – об интересе к Самородову: «Никакой «Спартак» к нам не обращался»

9 ноября 2021, 11:59
3

Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев прокомментировал интерес «Спартака» к 19-летнему хавбеку Максиму Самородову.

«Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался», – сказал Джамантаев.

  • Рыночная стоимость Самородова – 225 тысяч евро.
  • 31 декабря полузащитник станет свободным агентом, если «Актобе» не убедит его продлить контракт.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Спартак Актобе Самородов Максим
Комментарии (3)
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Блямба
1636449106
Хорошо не добавил.. "Ойбой..какой спартак-мартак..?" Ерлан,казахи не едят свинину?
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talgatnurzhanov2006
1636450119
Не то что никакой Спартак он сейчас никакущий!!!
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zigbert
1636479425
Вот и прекрасно. Таких игроков у себя пруд пруди.
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