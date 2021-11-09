«Актобе» – об интересе к Самородову: «Никакой «Спартак» к нам не обращался»

Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев прокомментировал интерес «Спартака» к 19-летнему хавбеку Максиму Самородову.

«Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался», – сказал Джамантаев.