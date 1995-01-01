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    «Актобе» – об интересе к Самородову: «Никакой «Спартак» к нам не обращался»

    Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев прокомментировал интерес «Спартака» к 19-летнему хавбеку Максиму Самородову.

    «Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался», – сказал Джамантаев.

    • Рыночная стоимость Самородова – 225 тысяч евро.
    • 31 декабря полузащитник станет свободным агентом, если «Актобе» не убедит его продлить контракт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +654

      talgatnurzhanov2006 40 минут назад

      Не то что никакой Спартак он сейчас никакущий!!!

      0
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      Рейтинг: +1921

      Блямба 56 минут назад

      Хорошо не добавил..
      "Ойбой..какой спартак-мартак..?"
      Ерлан,казахи не едят свинину?

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