«Актобе» – об интересе к Самородову: «Никакой «Спартак» к нам не обращался»

Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев прокомментировал интерес «Спартака» к 19-летнему хавбеку Максиму Самородову.
«Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался», – сказал Джамантаев.
- Рыночная стоимость Самородова – 225 тысяч евро.
- 31 декабря полузащитник станет свободным агентом, если «Актобе» не убедит его продлить контракт.
Источник: «Чемпионат»