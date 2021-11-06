Терехов, Нобоа и Кассьерра – в основе «Сочи» на игру с ЦСКА; у москвичей выйдут Дивеев, Чалов и Заболотный

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Эджуке, Чалов, Заболотный.
- Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.
- Начало – в 19:00 мск.
- «Сочи» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 5-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ