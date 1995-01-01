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    Терехов, Нобоа и Кассьерра – в основе «Сочи» на игру с ЦСКА; у москвичей выйдут Дивеев, Чалов и Заболотный

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Кассьерра.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

    • Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • «Сочи» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 5-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3712

      neim 12 минут назад

      На 16-ой минуте Сочи выигрывает 3:0 😱😱😱. За ЦСКА можно сегодня больше не болеть ?

      0
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      Рейтинг: +941

      Zenit_Zenit 38 минут назад

      3:0 Карл! На 15-й минуте, кони - вы охренели?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3712

      neim 49 минут назад

      Ну что, теперь болеем за ЦСКА ! Благо Матч ТВ трансляцию обещает !

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