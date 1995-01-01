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    Ненахов, Марадишвили и Лисакович – в старте «Локомотива» на матч с «Галатасараем»

    Стали известны стартовые составы «Галатасарая» и «Локомотива» на игру четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикелдэу.

    «Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

    • Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена».
    • Начало – в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1063

      tushkanlz 4 минуты назад

      В завершении не везёт немного, судья в одну сторону дует, с..ка. Локо должен победить! Гилерме, Керк - красавчиГки!

      0
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      Рейтинг: +2228

      Klaido 18 минут назад

      Локо победы: пока давят - молодцы!

      1
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      Рейтинг: +12040

      житель СПб 23 минуты назад

      Пока грубовато играет Локо - это опасно... И лучше бы более строго передачи были.

      0
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      Рейтинг: +6365

      Антибиотик > житель СПб 19 минут назад

      С передачами с самого начала сезона беда. А грубо играть начали турки, далее Локо по ритму пошел.

      0
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      Рейтинг: +394

      Форвард 79 51 минуту назад

      2:1 выйграем
      Вперед локо!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7977

      GoLenaStop 59 минут назад

      Голы - Йедлин, Баринов, Гильерме.
      Это будет внушительная победа!
      Поехали!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1652

      Enter2006 1 час назад

      Не нужно нам альтернатив, давай вперёд - ЛОКОМОТИВ !!!!!

      4
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      Рейтинг: +3251

      ySS 1 час назад

      Надеюсь скучно не будет и Локо наберет очки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Slavan62 1 час назад

      А где же нап сборной? звездочка наша.

      0
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      Рейтинг: +3251

      ySS > Slavan62 1 час назад

      Вирус...

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      Рейтинг: +6365

      Антибиотик > Slavan62 50 минут назад

      В запасе, если ты про Смолова) У Бомбардира руки отсохнут запасных напечатать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2425

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Предчувствие хорошее. И это странно. Но это какой то пионер отряд + адаптирующиеся иностранцы. Если они выиграют это будет - нечто. Верим в нашу команду!

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      Рейтинг: +1667

      Блямба 1 час назад

      Гис-ноль.

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