Ненахов, Марадишвили и Лисакович – в старте «Локомотива» на матч с «Галатасараем»

Стали известны стартовые составы «Галатасарая» и «Локомотива» на игру четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикелдэу.
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.
- Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена».
- Начало – в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Локомотив».
Источник: Официальный сайт УЕФА