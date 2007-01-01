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    Фердинанд: «Критика в адрес Роналду – это богохульство. Позорные разговоры»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает богохульством критику в адрес нападающего Криштиану Роналду.

    «Я слышал критику в его адрес. Разговоры о том, что из-за Роналду «МЮ» терпит неудачи – это богохульство.

    Говорят, что Роналду выделяется, и это здорово, но вместе с ним команда ничего не добьется. Я часто слышу эти разговоры. Пожалуйста, не говорите так. Это позорные и неуважительные высказывания», – сказал Фердинанд.

    • В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • После возвращения он забил 7 голов в 9 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8671

      Fusballer 2 минуты назад

      Так правильно говорят! 7 голов в 9 матчах - такой результат никуда не годится!

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      Рейтинг: +3526

      Бомбардиръ 2 минуты назад

      Скорее дьяволохульство) Согласно ихней эмблеме)

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      Рейтинг: +21597

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Как же велико число диванных экспертов. (((

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      Рейтинг: +25867

      Боцман59rus 17 минут назад

      _ такими темпами скоро дойдем до оскорблений чуств верующих и не важно кто во что верит, трудно жить с ватой в голове

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      Рейтинг: +53766

      portero 32 минуты назад

      Всегда найдутся люди, которые имеют своё мнение... или просто противополжное, устроены так некоторые...

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