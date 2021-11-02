Фердинанд: «Критика в адрес Роналду – это богохульство. Позорные разговоры»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает богохульством критику в адрес нападающего Криштиану Роналду.

«Я слышал критику в его адрес. Разговоры о том, что из-за Роналду «МЮ» терпит неудачи – это богохульство.

Говорят, что Роналду выделяется, и это здорово, но вместе с ним команда ничего не добьется. Я часто слышу эти разговоры. Пожалуйста, не говорите так. Это позорные и неуважительные высказывания», – сказал Фердинанд.