Фердинанд: «Критика в адрес Роналду – это богохульство. Позорные разговоры»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает богохульством критику в адрес нападающего Криштиану Роналду.
«Я слышал критику в его адрес. Разговоры о том, что из-за Роналду «МЮ» терпит неудачи – это богохульство.
Говорят, что Роналду выделяется, и это здорово, но вместе с ним команда ничего не добьется. Я часто слышу эти разговоры. Пожалуйста, не говорите так. Это позорные и неуважительные высказывания», – сказал Фердинанд.
- В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- После возвращения он забил 7 голов в 9 играх.
Источник: Daily Mail