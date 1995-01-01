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    Месси: «Не уверен, что смогу взять седьмой «Золотой мяч». Это будет удивительно»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не думает, что получит седьмой «Золотой мяч» в этом году.

    – Вы сможете взять седьмой «Золотой мяч» в этом году?

    – Если честно, не уверен. Мой главный приз – это то, чего я смог добить со сборной (победа в Кубке Америки-2021 – прим. «Бомбардира»). После того, как я потратил столько лет, чтобы добиться этого, ничего лучше уже быть не может.

    Если я получу «Золотой мяч», это будет удивительно. Седьмой «Золотой мяч» – это безумие.

    Ничего страшного, если я его не получу. Я уже достиг одной из самых главных своих целей, и очень этому рад. Пусть случится то, что должно случиться.

    • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом.
    • В текущем сезоне он забил 3 гола в 7 матчах.
    • Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате.

    Месси: «Никто не просил меня играть за «Барселону» бесплатно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1273

      Benifacto 1 минуту назад

      Левандовскому!

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      Рейтинг: +8653

      Fusballer 23 минуты назад

      Золотой мяч уйдёт пареньку из Австралии.

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      Рейтинг: +103

      Gasanov Хачик 30 минут назад

      Тибе ужэ даже гамид агалароф в рот дал паэтаму какой можэт быть залатой мяч

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      Рейтинг: +3698

      FENIX-SL 48 минут назад

      твой и 5 и 6 мяч удивительны (не заслуженны)

      1
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      Рейтинг: +122

      3meeeD 53 минуты назад

      Это будет ,не справедливо. Как и тогда ,когда ты отнял его у Снейдера

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4468

      AtticusFinch 58 минут назад

      Уважаю его - но давать ему золотой мяч за Кубок Америки, который на хер никому не нужен...это слишком...

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