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  • Месси: «Не уверен, что смогу взять седьмой «Золотой мяч». Это будет удивительно»

Месси: «Не уверен, что смогу взять седьмой «Золотой мяч». Это будет удивительно»

1 ноября 2021, 18:47
12

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не думает, что получит седьмой «Золотой мяч» в этом году.

– Вы сможете взять седьмой «Золотой мяч» в этом году?

– Если честно, не уверен. Мой главный приз – это то, чего я смог добить со сборной (победа в Кубке Америки-2021 – прим. «Бомбардира»). После того, как я потратил столько лет, чтобы добиться этого, ничего лучше уже быть не может.

Если я получу «Золотой мяч», это будет удивительно. Седьмой «Золотой мяч» – это безумие.

Ничего страшного, если я его не получу. Я уже достиг одной из самых главных своих целей, и очень этому рад. Пусть случится то, что должно случиться.

  • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом.
  • В текущем сезоне он забил 3 гола в 7 матчах.
  • Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате.

Месси: «Никто не просил меня играть за «Барселону» бесплатно»

Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (12)
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ArReal
1635782521
Уважаю его - но давать ему золотой мяч за Кубок Америки, который на хер никому не нужен...это слишком...
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3meeeD
1635782856
Это будет ,не справедливо. Как и тогда ,когда ты отнял его у Снейдера
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Fusballer
1635784609
Золотой мяч уйдёт пареньку из Австралии.
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Benifacto
1635785930
Левандовскому!
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sochi-2013
1635788714
5 и 6-ой бы не отобрали!
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Soccerdealer63
1635791679
Канте! Без вариантов!)))
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BRO_football
1635792958
А за что ему давать? Он уже не звезда Барселоны, а в ПСЖ до сих пор никак не адаптируется. Роналду в МЮ тоже ни то, ни сё. В этом году пусть будет кто-нибудь другой, но не эти двое.
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житель СПб
1635872248
И не должен! Есть много более достойных в этом году - при всем уважении к его таланту и БЫЛЫМ заслугам.
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