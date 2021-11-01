Месси: «Не уверен, что смогу взять седьмой «Золотой мяч». Это будет удивительно»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не думает, что получит седьмой «Золотой мяч» в этом году.

– Вы сможете взять седьмой «Золотой мяч» в этом году?

– Если честно, не уверен. Мой главный приз – это то, чего я смог добить со сборной (победа в Кубке Америки-2021 – прим. «Бомбардира»). После того, как я потратил столько лет, чтобы добиться этого, ничего лучше уже быть не может.

Если я получу «Золотой мяч», это будет удивительно. Седьмой «Золотой мяч» – это безумие.

Ничего страшного, если я его не получу. Я уже достиг одной из самых главных своих целей, и очень этому рад. Пусть случится то, что должно случиться.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом.

В текущем сезоне он забил 3 гола в 7 матчах.

Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате.

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