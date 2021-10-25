Агент Миранчука: «Нельзя сказать, что Леша надломлен. Дефицит игровой практики – следствие тоталитаризма и консерватизма Гасперини»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, порассуждал о причинах дефицита игровой практики у своего клиента в текущем сезоне.

«Серия А – тяжeлый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов.

Плюс играет роль тоталитаризм и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи – это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения.

Коля Обольский недавно хорошо сказал про Лeшу, что ваши ожидания – это ваши проблемы. У Миранчука всe в порядке: терпит, трудится, старается. Понятно, что ему нужно играть, но он всe понимает.

Нельзя сказать, что он надломлен. Лeша всe понимает и чувствует. Он чeтко осознаeт, что надо терпеть и спокойно работать. Шансы у него ещe будут, на поле он будет выходить.

В футболе всe очень быстро меняется. Можно попасть в немилость, можно стать любимчиком. К примеру, Гасперини не выпускал Алексея несколько игр подряд, но дал шанс в последних матчах. Это видение тренера, мы к нему в голову залезть не можем.

Очень удивили высказывания, что это именно выход Лeши привeл к поражению «Аталанты» от «Манчестер Юнайтед». Это же бред. Да, он вышел при 2:1, а по итогу команда проиграла, но на поле было 11 игроков. В атаке мало что получалось во втором тайме, но в этом участвуют и оборона, и центр поля. Проиграла вся команда», – сказал агент.

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.

В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.

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