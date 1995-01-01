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    Агент Миранчука: «Нельзя сказать, что Леша надломлен. Дефицит игровой практики – следствие тоталитаризма и консерватизма Гасперини»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, порассуждал о причинах дефицита игровой практики у своего клиента в текущем сезоне.

    «Серия А – тяжeлый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов.

    Плюс играет роль тоталитаризм и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи – это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения.

    Коля Обольский недавно хорошо сказал про Лeшу, что ваши ожидания – это ваши проблемы. У Миранчука всe в порядке: терпит, трудится, старается. Понятно, что ему нужно играть, но он всe понимает.

    Нельзя сказать, что он надломлен. Лeша всe понимает и чувствует. Он чeтко осознаeт, что надо терпеть и спокойно работать. Шансы у него ещe будут, на поле он будет выходить.

    В футболе всe очень быстро меняется. Можно попасть в немилость, можно стать любимчиком. К примеру, Гасперини не выпускал Алексея несколько игр подряд, но дал шанс в последних матчах. Это видение тренера, мы к нему в голову залезть не можем.

    Очень удивили высказывания, что это именно выход Лeши привeл к поражению «Аталанты» от «Манчестер Юнайтед». Это же бред. Да, он вышел при 2:1, а по итогу команда проиграла, но на поле было 11 игроков. В атаке мало что получалось во втором тайме, но в этом участвуют и оборона, и центр поля. Проиграла вся команда», – сказал агент.

    • Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
    • В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      SpartakMoskwa 5 минут назад

      Валить нужно от туда Леша! У клуба пошел сильный спад, Гасперини будет искать какого нибудь по лучше для усиления состава , поэтому в зимнее окно будет много трансферов.(Валить надо но не в Россию)

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      Рейтинг: +8309

      Fusballer 1 час назад

      Итальяшки всё пытаются дырочки найти у российских футболистов. Не дождётесь!

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      Рейтинг: +1236

      Блямба 1 час назад

      Есть такой посыл..
      Когда агент хает своего клиента ,индифферентность агента зашкаливает.

      Тупо,лишь-бы бабки шли..

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