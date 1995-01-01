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    «Благодаря бедствиям клуба набивали карманы, сейчас они смеются». Моуринью связал разгром от «Бодо/Глимт» с прошлым «Ромы»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью взял на себя ответственность за поражение от норвежского «Бодо/Глимт» в матче группового этапа Лиги конференций (1:6). Еще он упомянул прошлое клуба.

    «Я единственный, кто ответственен за эти 1:6. Я безмерно уважаю руководство «Ромы».

    В прошлом кто-то набивал карманы на бедствиях «Ромы», а теперь они смеются», – добавил Моуринью.

    • Впервые в карьере Моуринью его команда пропустила 6 голов.
    • Португалец работает в Риме с мая.
    • «Бодо/Глимт» лидирует в группе Лиги конференций.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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