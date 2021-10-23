«Благодаря бедствиям клуба набивали карманы, сейчас они смеются». Моуринью связал разгром от «Бодо/Глимт» с прошлым «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью взял на себя ответственность за поражение от норвежского «Бодо/Глимт» в матче группового этапа Лиги конференций (1:6). Еще он упомянул прошлое клуба.
«Я единственный, кто ответственен за эти 1:6. Я безмерно уважаю руководство «Ромы».
В прошлом кто-то набивал карманы на бедствиях «Ромы», а теперь они смеются», – добавил Моуринью.
- Впервые в карьере Моуринью его команда пропустила 6 голов.
- Португалец работает в Риме с мая.
- «Бодо/Глимт» лидирует в группе Лиги конференций.
Источник: твиттер Фабрицио Романо