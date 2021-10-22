«Локомотив» ни разу не пробил в створ в матче с «Галатасараем»

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.

Московский клуб не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая». Турецкий клуб пять раз попал в створ.

«Локомотив» ни разу не пробил в створ ворот соперника в еврокубках впервые с 2017 года.

Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.

«Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.

Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»