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    «Локомотив» ни разу не пробил в створ в матче с «Галатасараем»

    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.

    Московский клуб не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая». Турецкий клуб пять раз попал в створ.

    «Локомотив» ни разу не пробил в створ ворот соперника в еврокубках впервые с 2017 года.

    • Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
    • «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
    • Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

    Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1597

      Sviro 36 минут назад

      Боялись, что забьют. Им нафик не нужны все эти лиги. Чем быстрее вылетят, тем меньше играть надо будет. А мильёнерам влом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      SuperNils 1 час назад

      А Гиздоль говорит "локо не заслужил поражения". То есть команда, не бьющая в створ, заслуживает победы, что ли?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2530

      seth343 > SuperNils 42 минуты назад

      Надеялись на автогол.

      0
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      Рейтинг: +145

      Storm13 1 час назад

      Тушите свет.

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