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  • «Локомотив» ни разу не пробил в створ в матче с «Галатасараем»

«Локомотив» ни разу не пробил в створ в матче с «Галатасараем»

22 октября 2021, 08:58
12

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.

Московский клуб не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая». Турецкий клуб пять раз попал в створ.

«Локомотив» ни разу не пробил в створ ворот соперника в еврокубках впервые с 2017 года.

  • Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
  • «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
  • Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

Источник: Opta
Лига Европы Локомотив Галатасарай
Комментарии (12)
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Storm13
1634883249
Тушите свет.
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Sviro
1634885549
Боялись, что забьют. Им нафик не нужны все эти лиги. Чем быстрее вылетят, тем меньше играть надо будет. А мильёнерам влом.
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Fusballer
1634888188
Некому было проложить пути до ворот соперника.
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semm
1634888749
с таким отношением наших журна шлюх к нашему футболу мы не станем лучше - зачем такая статистика? для кого? А она просто разжигает ненависть к российскому футболу, а вернее к Локо! Сенсация на костях - вот как это называть
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d с
1634891831
Прoгнозы футбольных матчей bet-org.ru
Ответить
Январь 59
1634894614
Печальная неделя нашего футбола. Писать гневные перлы нет никакого желания. Вздохнул, сплюнул , махнул право рукой со ловавами:"ну и хрен с вами". Налил стакан вина , выпил от сады и спать пошел. +это было вчера)
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zigbert
1634915013
Что поделаешь если Смолов не показал в этой игре присущего ему футбола.
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bomilazdeshnii
1634917069
Мало-мало "отгиздолили".
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