«Локомотив» ни разу не пробил в створ в матче с «Галатасараем»

Боялись, что забьют. Им нафик не нужны все эти лиги. Чем быстрее вылетят, тем меньше играть надо будет. А мильёнерам влом.
В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.
Московский клуб не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая». Турецкий клуб пять раз попал в створ.
«Локомотив» ни разу не пробил в створ ворот соперника в еврокубках впервые с 2017 года.
- Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
- «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
- Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.
Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»