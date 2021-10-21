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    «Зенит» – о поражении «Локо» от «Галатасарая»: «Я знаю это чувство, бро»

    «Зенит» прокомментировал поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Клуб из Санкт-Петербурга поддержал «Локо», опубликовав мем «Я знаю это чувство, бро».

    Ранее «Зенит» уступил на своем поле «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ, также пропустив в самом конце встречи.

    • Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
    • «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
    • Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2617

      R_a_i_n 2 минуты назад

      Что за мода писать на английском? Своего языка нету что ли? Да и вряд ли Локо бро для Зенита. Вот Сочи, Оренбург это другое дело.

      0
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      Рейтинг: +14730

      Garrincha58 1 час назад

      две недокоманды блин ерундой занимаются в интернете, играть не умеют за то всякую уйню все выкладывают в соц.сети

      5
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      Рейтинг: +8123

      Fusballer 1 час назад

      Не надо расстраиваться. Поражение - это праздник!

      2
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      Рейтинг: +89

      Arturashvilli 1 час назад

      Таким трудом было подняться на 6 место в таблице коэффициентов УЕФА, а теперь жалеют друг друга... Ребят нет слов одни эмоции, в этом году больше не буду смотреть как играют наши клубы в еврокубках. А на след год мы начнём с показателем в таблице коэффициентов который был у нас в 2004 году.

      0
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      Рейтинг: +8113

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Какая-то фигня.

      0
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      Рейтинг: +22042

      vladimir-7 2 часа назад

      Правильно, пожалейте друг друга и будет легче переносить проигрыши.

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      Рейтинг: +620

      Алекс636363 2 часа назад

      оно уже у них развилось

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      Рейтинг: +199

      Sanloko 2 часа назад

      Хреново, что все российские клубы только знают это чувство. Скоро разовьется комплекс неполноценности

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