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  • «Зенит» – о поражении «Локо» от «Галатасарая»: «Я знаю это чувство, бро»

«Зенит» – о поражении «Локо» от «Галатасарая»: «Я знаю это чувство, бро»

22 октября 2021, 07:54
21

«Зенит» прокомментировал поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Санкт-Петербурга поддержал «Локо», опубликовав мем «Я знаю это чувство, бро».

Ранее «Зенит» уступил на своем поле «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ, также пропустив в самом конце встречи.

  • Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
  • «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
  • Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Лига Европы Зенит Локомотив Галатасарай
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sanloko
1634879294
Хреново, что все российские клубы только знают это чувство. Скоро разовьется комплекс неполноценности
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vladimir-7
1634879536
Правильно, пожалейте друг друга и будет легче переносить проигрыши.
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Fusballer
1634880839
Не надо расстраиваться. Поражение - это праздник!
Ответить
Garrincha58
1634881565
две недокоманды блин ерундой занимаются в интернете, играть не умеют за то всякую уйню все выкладывают в соц.сети
Ответить
R_a_i_n
1634887567
Что за мода писать на английском? Своего языка нету что ли? Да и вряд ли Локо бро для Зенита. Вот Сочи, Оренбург это другое дело.
Ответить
Enter2006
1634890097
Видимо порезали фразу: "Я знаю это чувство, бро, бабло течёт а результат отрицательный"
Ответить
Frankfurt Am Main
1634890097
Похожее поражение было у Спартака, весь матч доминировали и легия забила, так и локо с турками жалко.
Ответить
portero
1634892170
И Мы болельщики знаем, все команды РПЛ днищааа....
Ответить
ArReal
1634903052
Сколько можно уже позориться в Европе!?
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SMITHI
1634906880
Денежный ГазпромМешок, позорники. Ваш удел только твиты строчить.
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