«Зенит» – о поражении «Локо» от «Галатасарая»: «Я знаю это чувство, бро»

«Зенит» прокомментировал поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Санкт-Петербурга поддержал «Локо», опубликовав мем «Я знаю это чувство, бро».

Ранее «Зенит» уступил на своем поле «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ, также пропустив в самом конце встречи.