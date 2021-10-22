«Зенит» – о поражении «Локо» от «Галатасарая»: «Я знаю это чувство, бро»

«Зенит» прокомментировал поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Клуб из Санкт-Петербурга поддержал «Локо», опубликовав мем «Я знаю это чувство, бро».
Ранее «Зенит» уступил на своем поле «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ, также пропустив в самом конце встречи.
- Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
- «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
- Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.
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Источник: твиттер «Зенита»