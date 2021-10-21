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  • Макаров, получивший травму в сборной, может сыграть в матче «Динамо» – «Химки»

Макаров, получивший травму в сборной, может сыграть в матче «Динамо» – «Химки»

21 октября 2021, 15:32
3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 12-го тура РПЛ с «Химками».

«Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе. У Макарова виден прогресс, он провeл индивидуальные тренировки на поле. Вполне вероятно, что мы сможем на него рассчитывать завтра.

Шиманьски же пропустит завтрашнюю игру в связи с дисквалификацией. Мы можем поменять схему игры, берeм в учeт, что Захарян может сыграть в середине поля. Могу сказать, что у нас есть определeнные решения по этому вопросу.

Достаточно сложно до игры говорить игрокам, чтобы они не полностью выкладывались из-за имеющихся жeлтых карточек. В игре с «Химками» нам нужна здоровая агрессия, конечно, говорим о том, что не стоит допускать глупых фолов», – сказал Шварц.

  • «Динамо» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Матч с «Химками» состоится завтра, 22 октября.
  • Начало – в 19:00 мск.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Макаров Денис
Комментарии (3)
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111Hunter111
1634822019
Хорошая новость.
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Sancho010365
1634828684
Денис Макаров вообще молодец! Будем болеть и смотреть. Удачи Динамо. Я получил удовольствие от Вашей игры со Спартаком.
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FanatSerj
1634844676
Всем здоровья, да был бы Лес и Макаров одновременно в составе это было бы совсем другое Динамо, Энджи можно было бы сразу выгнать за бесполезность.
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