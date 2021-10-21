Макаров, получивший травму в сборной, может сыграть в матче «Динамо» – «Химки»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 12-го тура РПЛ с «Химками».

«Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе. У Макарова виден прогресс, он провeл индивидуальные тренировки на поле. Вполне вероятно, что мы сможем на него рассчитывать завтра.

Шиманьски же пропустит завтрашнюю игру в связи с дисквалификацией. Мы можем поменять схему игры, берeм в учeт, что Захарян может сыграть в середине поля. Могу сказать, что у нас есть определeнные решения по этому вопросу.

Достаточно сложно до игры говорить игрокам, чтобы они не полностью выкладывались из-за имеющихся жeлтых карточек. В игре с «Химками» нам нужна здоровая агрессия, конечно, говорим о том, что не стоит допускать глупых фолов», – сказал Шварц.