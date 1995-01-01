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    Макаров, получивший травму в сборной, может сыграть в матче «Динамо» – «Химки»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 12-го тура РПЛ с «Химками».

    «Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе. У Макарова виден прогресс, он провeл индивидуальные тренировки на поле. Вполне вероятно, что мы сможем на него рассчитывать завтра.

    Шиманьски же пропустит завтрашнюю игру в связи с дисквалификацией. Мы можем поменять схему игры, берeм в учeт, что Захарян может сыграть в середине поля. Могу сказать, что у нас есть определeнные решения по этому вопросу.

    Достаточно сложно до игры говорить игрокам, чтобы они не полностью выкладывались из-за имеющихся жeлтых карточек. В игре с «Химками» нам нужна здоровая агрессия, конечно, говорим о том, что не стоит допускать глупых фолов», – сказал Шварц.

    • «Динамо» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Матч с «Химками» состоится завтра, 22 октября.
    • Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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