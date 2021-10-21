Головин не сыграет с ПСВ в Лиге Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ.

Агент футболиста Александр Клюев подтвердил, что его клиент пока не готов вернуться на поле.

«Игру с ПСВ он пропустит. Чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе – слишком мало. Нужно набрать кондиции.

По решению тренерского и медицинского штаба Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», – сообщил агент.