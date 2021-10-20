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    Дзюба: «Если выиграем у «Спартака» и «Динамо», они начнут думать, что не всe так прекрасно в их королевстве»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящих матчах клуба из Санкт-Петербурга.

    — Для «Зенита» наступил очень важный отрезок сезона, когда параллельно с решающими матчами Лиги чемпионов предстоит играть с принципиальными соперниками в чемпионате страны. Настрой на них будет особый?

    — Само собой. Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать.

    Вывеска «Ювентус, «Спартак», «Динамо», «Ювентус» — это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это всe забудется. Есть новое сражение — здесь и сейчас. Это большое испытание для нас. Интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью.

    — После Тулы вы сказали, что сейчас команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Поясните, в чем вы видите возможность усиления игры? В настрое, концентрации, скорости?

    — Во всем. «Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки. Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов.

    Также и со «Спартаком» и «Динамо». Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят.

    Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не всe в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться.

    Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии17
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      Рейтинг: +7812

      "supermax" 55 секунд назад

      Чем п.и.з.д.и.т.ь лучше ювентус обыграй

      0
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      Рейтинг: +2919

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Ну вот и дрочун снова балаболить начал. Он же никак не поймет, что для всех нормальных он уже не игруля, а убогий дрочун.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2537

      Spirit_78 56 минут назад

      Специально это интервью в главные новости поместили, чтобы побольше свиноты набежало в комментарии?

      1
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      Рейтинг: +14685

      Garrincha58 1 час назад

      Я почти уверен на 99 процентов, что все эти матчи Зенит не выиграет особенно с Юве, а если все проиграет то Семака поставят на вид, а с приходом нового тренера и Дзюбе места в команде не найдётся тем более если придёт иностранец. Может Адвокаат не просто так приехал

      0
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      Рейтинг: +30084

      oyabun 1 час назад

      Зачем вообще берут интервью у этого убогого? Он говорит одни банальности и очевидные вещи. Ну ещё любит себя хвалить.

      1
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      Рейтинг: +7812

      "supermax" 1 час назад

      Эго таких размеров пожалуй больше не найти))

      2
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      Рейтинг: +6246

      Томик 1 час назад

      Очень хочется нытьё Артёмки и Серёжки послушать. Буду ждать и надеяться.

      2
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      Рейтинг: +245

      Vitaga 1 час назад

      Мората - воспитанник Реала. никогда играя за другие клубы - забив клубу воспитавшего его не отмечает свой гол. Достойно. для Дзюбы забить гол бывшему родному с детства клубу нет большей радости. Недостойно

      4
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      Рейтинг: +2538

      R_a_i_n > Vitaga 1 час назад

      что от петушка ожидать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22007

      vladimir-7 > Vitaga 1 час назад

      Там другие были отношения клуба к игроку, а к Дзюбе совсем другие.

      2
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      Рейтинг: +2842

      tarasofka 1 час назад

      ну спартак-то мы отдерём, а вот с динамой придётся повозиться.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1264

      vmonomah17 > tarasofka 1 час назад

      Смотри, как бы вас все не отодрали по кругу, как азмуна)))

      6
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      Рейтинг: +3894

      mopecekca > tarasofka 1 час назад

      мамку твою отдерем, *****

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      Рейтинг: +2538

      R_a_i_n > mopecekca 1 час назад

      не будем опускаться до тарасофки)) отодрать чужую мамку это его тема...

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      Рейтинг: +3894

      mopecekca > R_a_i_n 1 час назад

      согласен, это его тема

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      Рейтинг: -180

      пудель бдсм-щик > tarasofka 1 час назад

      приветик, сладкий, не забудь, завтра встречаемся в баньке у меня, свой дилдо не бери, у нас тут пришли несколько обновок, опробуем)

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      Рейтинг: +1135

      Блямба 1 час назад

      а ведь, всё равно сейчас за Спартак топит..

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