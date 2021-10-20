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  • Дзюба: «Если выиграем у «Спартака» и «Динамо», они начнут думать, что не всe так прекрасно в их королевстве»

Дзюба: «Если выиграем у «Спартака» и «Динамо», они начнут думать, что не всe так прекрасно в их королевстве»

20 октября 2021, 17:52
32

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящих матчах клуба из Санкт-Петербурга.

— Для «Зенита» наступил очень важный отрезок сезона, когда параллельно с решающими матчами Лиги чемпионов предстоит играть с принципиальными соперниками в чемпионате страны. Настрой на них будет особый?

— Само собой. Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать.

Вывеска «Ювентус, «Спартак», «Динамо», «Ювентус» — это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это всe забудется. Есть новое сражение — здесь и сейчас. Это большое испытание для нас. Интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью.

— После Тулы вы сказали, что сейчас команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Поясните, в чем вы видите возможность усиления игры? В настрое, концентрации, скорости?

— Во всем. «Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки. Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов.

Также и со «Спартаком» и «Динамо». Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят.

Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не всe в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться.

Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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Блямба
1634741868
а ведь, всё равно сейчас за Спартак топит..
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Vitaga
1634742324
Мората - воспитанник Реала. никогда играя за другие клубы - забив клубу воспитавшего его не отмечает свой гол. Достойно. для Дзюбы забить гол бывшему родному с детства клубу нет большей радости. Недостойно
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Томик
1634743490
Очень хочется нытьё Артёмки и Серёжки послушать. Буду ждать и надеяться.
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"supermax"
1634743628
Эго таких размеров пожалуй больше не найти))
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Spirit_78
1634745369
Специально это интервью в главные новости поместили, чтобы побольше свиноты набежало в комментарии?
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Иван Петров 1986
1634745427
Ну вот и дрочун снова балаболить начал. Он же никак не поймет, что для всех нормальных он уже не игруля, а убогий дрочун.
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portero
1634749120
Размечтался как сделать кому-то плохо и от этого самому хорошо? Сомнения что ты сможешь выдать и 100%, хотябы в одной игре, а три игры подряд....
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Dr.Metal
1634750282
Сначала выиграйте
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vlad1969
1634750906
мудак
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FCTB
1634751463
На словах ты Лев Толстой, а не деле......
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