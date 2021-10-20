Дзюба: «Если выиграем у «Спартака» и «Динамо», они начнут думать, что не всe так прекрасно в их королевстве»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящих матчах клуба из Санкт-Петербурга.

— Для «Зенита» наступил очень важный отрезок сезона, когда параллельно с решающими матчами Лиги чемпионов предстоит играть с принципиальными соперниками в чемпионате страны. Настрой на них будет особый?

— Само собой. Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать.

Вывеска «Ювентус, «Спартак», «Динамо», «Ювентус» — это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это всe забудется. Есть новое сражение — здесь и сейчас. Это большое испытание для нас. Интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью.

— После Тулы вы сказали, что сейчас команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Поясните, в чем вы видите возможность усиления игры? В настрое, концентрации, скорости?

— Во всем. «Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки. Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов.

Также и со «Спартаком» и «Динамо». Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят.

Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не всe в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться.

Сегодня клуб из Петербурга встретится с «Ювентусом».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры. Начало – в 22:00 мск.

24 октября «Зенит» примет «Спартак», а 29-го – «Динамо».

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