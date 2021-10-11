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    Левандовски: «Сыграть в паре с Холандом? Не думаю, что это невозможно»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

    «Мы разные футболисты. Холанд – отличный молодой игрок с большим будущим. Он любит играть на контратаках, у него мощная левая нога, он физически силен. Я нападающий другого типа.

    Сыграть вместе? Я не думаю, что это невозможно», – сказал Левандовски.

    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
    • Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.
    • Холанд не играет с середины сентября из-за травмы.

    Левандовски: «Показал, что могу думать о «Золотом мяче». Надеюсь, обойдется без политики»

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    Источник: Marca

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