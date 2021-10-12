Левандовски: «Сыграть в паре с Холандом? Не думаю, что это невозможно»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Мы разные футболисты. Холанд – отличный молодой игрок с большим будущим. Он любит играть на контратаках, у него мощная левая нога, он физически силен. Я нападающий другого типа.

Сыграть вместе? Я не думаю, что это невозможно», – сказал Левандовски.

Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.

Холанд не играет с середины сентября из-за травмы.

Левандовски: «Показал, что могу думать о «Золотом мяче». Надеюсь, обойдется без политики»