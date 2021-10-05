Левандовски: «Показал, что могу думать о «Золотом мяче». Надеюсь, обойдется без политики»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о попадании в список номинантов на «Золотой мяч».

«Я понимаю, что каждый хороший матч за клуб или сборную укрепляет мои позиции в голосовании. За последние два года я выиграл много наград и показал, что могу думать о «Золотом мяче».

Это станет огромной честью для меня. Я счастлив быть в числе номинантов. Я надеюсь, что обойдется без политики, и голосование будет отразит выступление игроков на поле», – сказал Левандовски.

Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.

33-летний поляк забивает в каждом домашнем матче «Баварии» в 2021 году.

Левандовски получил «Золотую бутсу» за прошлый сезон