Глушаков: «Баженов написал: «Вернись в «Спартак», я тебе сам буду платить»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов просил его вернуться в московский клуб.

«С Никитой Баженовым переписывались. Он написал, мол: вернись в «Спартак», я готов тебе сам платить деньги. Будешь играть бесплатно за «Спартак»? Я ответил – хорошо. А потом написал: готовь деньги», – цитирует Глушакова «Матч ТВ».