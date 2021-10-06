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    Первый тренер Алексея Миранчука: «Я всегда говорил, что его чемпионат испанский, а не итальянский»

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мыслями о том, стоит ли игроку менять команду.

    «Леше будет 25 лет в октябре – это не критичный возраст, но ему нужно играть и стоит переходить в другой клуб, учитывая нынешнюю ситуацию в «Аталанте». Не знаю, куда именно, но скорее в первую десятку Серии А.

    Цель такая – раскрыться, чтобы заметили, и понять для себя возможности игры на таком уровне. Решение за ним в любом случае. Я всегда говорил, что Серия А – не его лига. Его чемпионат – испанский.

    В Италии более тактический, засушливый футбол. Он не открытый. Там сложно играть в стиле Алексея – ему нужно пространство, которого не дают, но, видимо, не получается создавать себе моменты.

    По какой причине? Малое количество игрового времени. К тому же «Аталанта» играет больше на результат, а не на перспективу, поэтому Леша там на втором плане.

    Не считаю «Аталанту» топовым клубом. Это не «Интер», «Милан», «Ювентус», «Наполи» и «Рома». «Аталанта» ближе по статусу к «Фиорентине». Может, Леше стоит туда перейти. Он сильнее Кокорина по-любому: моложе и талантливее.

    А вообще Леше лучше в Испанию уехать. Я просто уже сомневаюсь, что какие-то изменения в «Аталанте» будут. Что можно показать за 20 минут или сидя на скамейке?

    Гасперини ведь ничего не скажешь, тренер всегда прав, да и результат показывает – к нему нет вопросов. В общем, я склонен к тому, что Леше нужно переходить и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем. Дай бог, чтобы я ошибался. Я душой ропчу, чтобы он играл», – сказал Воронков.

    • В текущем сезоне Миранчук поучаствовал в 5 матчах «Аталанты» и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2681

      Derzkiy1 59 минут назад

      Ему рпл максимум

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      Рейтинг: +546

      dragoon000320 1 час назад

      Леше уже так то 26 будет в октябре, первый тренер вообще не в теме

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      Рейтинг: +1313

      Олег1204 1 час назад

      Неа, точно не испанский. Там скорости такие же как в Италии. А он улитка.

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