Первый тренер Алексея Миранчука: «Я всегда говорил, что его чемпионат испанский, а не итальянский»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мыслями о том, стоит ли игроку менять команду.

«Леше будет 25 лет в октябре – это не критичный возраст, но ему нужно играть и стоит переходить в другой клуб, учитывая нынешнюю ситуацию в «Аталанте». Не знаю, куда именно, но скорее в первую десятку Серии А.

Цель такая – раскрыться, чтобы заметили, и понять для себя возможности игры на таком уровне. Решение за ним в любом случае. Я всегда говорил, что Серия А – не его лига. Его чемпионат – испанский.

В Италии более тактический, засушливый футбол. Он не открытый. Там сложно играть в стиле Алексея – ему нужно пространство, которого не дают, но, видимо, не получается создавать себе моменты.

По какой причине? Малое количество игрового времени. К тому же «Аталанта» играет больше на результат, а не на перспективу, поэтому Леша там на втором плане.

Не считаю «Аталанту» топовым клубом. Это не «Интер», «Милан», «Ювентус», «Наполи» и «Рома». «Аталанта» ближе по статусу к «Фиорентине». Может, Леше стоит туда перейти. Он сильнее Кокорина по-любому: моложе и талантливее.

А вообще Леше лучше в Испанию уехать. Я просто уже сомневаюсь, что какие-то изменения в «Аталанте» будут. Что можно показать за 20 минут или сидя на скамейке?

Гасперини ведь ничего не скажешь, тренер всегда прав, да и результат показывает – к нему нет вопросов. В общем, я склонен к тому, что Леше нужно переходить и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем. Дай бог, чтобы я ошибался. Я душой ропчу, чтобы он играл», – сказал Воронков.