Финн Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС Перейры

Йоуни Хютия стал заместителем руководителя департамента судейства РФС Витора Перейры.

В обязанности 57-летнего финна войдет обучение судей (в том числе арбитров, работающих в РПЛ), назначения на матчи и инструктирование.

«Очень рад присоединиться к РФС. Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия – очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача – познакомиться с ними, узнать их лучше.

Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед», – сказал Хютия.