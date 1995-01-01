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    Финн Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС Перейры

    Йоуни Хютия стал заместителем руководителя департамента судейства РФС Витора Перейры.

    В обязанности 57-летнего финна войдет обучение судей (в том числе арбитров, работающих в РПЛ), назначения на матчи и инструктирование.

    «Очень рад присоединиться к РФС. Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия – очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача – познакомиться с ними, узнать их лучше.

    Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед», – сказал Хютия.

    • Хютия с 1997 по 2009 год был арбитром категории ФИФА.
    • Последние 4 года года финн руководил судейским комитетом Федерации футбола Финляндии.

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    Источник: сайт РФС

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