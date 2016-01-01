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    РФС объяснил замену Казарцева в матче «Ахмат» – «Спартак»

    РФС дал комментарий по поводу замены арбитра на VAR в матче 10-го тура «Ахмат»«Спартак». Василия Казарцева заменит Сергей Карасев.

    «Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара». Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», – сообщила служба коммуникаций РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10502

      BRO_football 55 минут назад

      Да сколько можно держать этого Казарцева? Его все клубы РПЛ ненавидят. Отстранить пожизненно от судейства, как Вилкова! Всем только легче станет.

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