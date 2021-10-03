РФС объяснил замену Казарцева в матче «Ахмат» – «Спартак»

РФС дал комментарий по поводу замены арбитра на VAR в матче 10-го тура «Ахмат» – «Спартак». Василия Казарцева заменит Сергей Карасев.

«Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара». Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», – сообщила служба коммуникаций РФС.