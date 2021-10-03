РФС объяснил замену Казарцева в матче «Ахмат» – «Спартак»

РФС дал комментарий по поводу замены арбитра на VAR в матче 10-го тура «Ахмат» – «Спартак». Василия Казарцева заменит Сергей Карасев.
«Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара». Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», – сообщила служба коммуникаций РФС.
- Матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет сегодня в Грозном. Начало – в 19:00 мск.
- Главный арбитр встречи – Кирилл Левников.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.
Источник: «Чемпионат»