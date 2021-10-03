Клопп: «Прививка не ограничивает свободу. Это как запрет о езде в пьяном виде: он защищает не меня, а окружающих»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил отношение к вакцинации. Сам немец прививку от коронавируса сделал.
«Я посоветовался с докторами, которых знаю годами. Они дали добро, чтобы я вакцинировался. Я вхожу в возрастную группу, которая уже не так легко переносит коронавирус. Я был счастлив, когда сделал прививку. Это решение.
Отсутствие прививки – это как езда в нетрезвом виде. Запрет ездить за рулем пьяным – это защита окружающих, а не меня. Так и прививка: я вакцинировался, чтобы защитить тех, кто рядом. Это не ограничивает свободу. Если так думать, то запрет на пьяную езду тоже ограничение свободы», – сказал Клопп.
- В мире продолжается пандемия коронавируса.
- В прошлом году из-за него топ-5 лиг Европы были остановлены.
- По всему миру от коронавируса умерло более 4,7 миллиона человек.
Источник: The Guardian