Клопп: «Прививка не ограничивает свободу. Это как запрет о езде в пьяном виде: он защищает не меня, а окружающих»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил отношение к вакцинации. Сам немец прививку от коронавируса сделал.

«Я посоветовался с докторами, которых знаю годами. Они дали добро, чтобы я вакцинировался. Я вхожу в возрастную группу, которая уже не так легко переносит коронавирус. Я был счастлив, когда сделал прививку. Это решение.

Отсутствие прививки – это как езда в нетрезвом виде. Запрет ездить за рулем пьяным – это защита окружающих, а не меня. Так и прививка: я вакцинировался, чтобы защитить тех, кто рядом. Это не ограничивает свободу. Если так думать, то запрет на пьяную езду тоже ограничение свободы», – сказал Клопп.