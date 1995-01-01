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    Клопп: «Прививка не ограничивает свободу. Это как запрет о езде в пьяном виде: он защищает не меня, а окружающих»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил отношение к вакцинации. Сам немец прививку от коронавируса сделал.

    «Я посоветовался с докторами, которых знаю годами. Они дали добро, чтобы я вакцинировался. Я вхожу в возрастную группу, которая уже не так легко переносит коронавирус. Я был счастлив, когда сделал прививку. Это решение.

    Отсутствие прививки – это как езда в нетрезвом виде. Запрет ездить за рулем пьяным – это защита окружающих, а не меня. Так и прививка: я вакцинировался, чтобы защитить тех, кто рядом. Это не ограничивает свободу. Если так думать, то запрет на пьяную езду тоже ограничение свободы», – сказал Клопп.

    • В мире продолжается пандемия коронавируса.
    • В прошлом году из-за него топ-5 лиг Европы были остановлены.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 4,7 миллиона человек.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      basil2591 1 час назад

      ... шавка гейтсовская!!!

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      Рейтинг: +21496

      vladimir-7 1 час назад

      Если ты привился от короны, чтобы защитить людей, кто рядом, значит ты больной и можешь заразить других, тебя же прививка не защищает
      от коронавируса, она только поможет/ не поможет легче перенести
      заболевание.

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