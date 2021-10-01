Матыцин связал отказ Дзюбы от сборной с их взаимоотношениями с Карпиным

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России. Игрок связал решение с недостаточно набранной формой.

«Я не комментирую принятия личных решений. Это взаимоотношения тренера и игрока. Задача министерства спорта – мы утверждаем представление на главного тренера, что мы и сделали. А дальше зависит от профессионализма штаба, взаимодействия тренера и игроков, их умения подготовиться к каждому из матчей», – сказал министр Матыцин.

Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.

Он забил 30 мячей в 55 играх.

Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.

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