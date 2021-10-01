Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Матыцин связал отказ Дзюбы от сборной с их взаимоотношениями с Карпиным

    Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России. Игрок связал решение с недостаточно набранной формой.

    «Я не комментирую принятия личных решений. Это взаимоотношения тренера и игрока. Задача министерства спорта – мы утверждаем представление на главного тренера, что мы и сделали. А дальше зависит от профессионализма штаба, взаимодействия тренера и игроков, их умения подготовиться к каждому из матчей», – сказал министр Матыцин.

    • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
    • Он забил 30 мячей в 55 играх.
    • Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.

    Онопко: «Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21392

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Нечего этому дылде делать в сборной, хватит разлагать команду.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89843
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67668
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru