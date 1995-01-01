Онопко: «Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом»

Так это же хорошо! Не будет своей жуткой репутацией дрочера осквернять сборную великой страны. Да я благодаря его отсутствию хоть начал матчи нашей команды смотреть.
Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.
«Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: «Я не хочу». Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор.
Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что и физически устаeт футболист, но больше – эмоционально.
Тот же Игорь Акинфеев, которого я хорошо знаю. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную – это большая нагрузка и ответственность. Дзагоев так же думает. И Дзюба, наверное, думал так же», – сказал Онопко.
- Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
- Он забил 30 мячей в 55 играх.
- Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.