Онопко: «Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.

«Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: «Я не хочу». Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор.

Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что и физически устаeт футболист, но больше – эмоционально.

Тот же Игорь Акинфеев, которого я хорошо знаю. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную – это большая нагрузка и ответственность. Дзагоев так же думает. И Дзюба, наверное, думал так же», – сказал Онопко.