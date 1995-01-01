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    Онопко: «Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом»

    Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.

    «Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: «Я не хочу». Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор.

    Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что и физически устаeт футболист, но больше – эмоционально.

    Тот же Игорь Акинфеев, которого я хорошо знаю. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную – это большая нагрузка и ответственность. Дзагоев так же думает. И Дзюба, наверное, думал так же», – сказал Онопко.

    • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
    • Он забил 30 мячей в 55 играх.
    • Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +817

      SuperNils 16 минут назад

      Так это же хорошо! Не будет своей жуткой репутацией дрочера осквернять сборную великой страны. Да я благодаря его отсутствию хоть начал матчи нашей команды смотреть.

      0
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      Рейтинг: +7881

      Alekxei Z. 1 час назад

      За Дзюбой стоит Газпром , Миллер, которому на народ и сборную наплевать. Показывает , кто в доме хозяин.
      Не зря же пошла инфа , что Прядкин хочет найти поддержку у Миллера , а не в РФС.
      "Озеро" уже всё поделило в этой стране-терпил, Ротенберг в хоккее рулит, ну а Миллер в футболе походу.
      Дзюба в правильном направлении мыслит , та ещё проститутка.

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      Рейтинг: +9842

      Cleaner 2 часа назад

      Онопко, а невызов Карпиным Дзюбы на сентябрьские игры сюрпризом для тебя не стал? Для меня стал...

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      Рейтинг: -561

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 43 минуты назад

      Твой Зюба дезертир. Вот и Онопко говорит --"Играть за .... сборную – это большая нагрузка и ответственность. Дзагоев так же думает. И Дзюба, наверное, думал так же»,====Сейчас дезертир так не думает.

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