Промес претендует на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы. Он забил 2 гола «Наполи»

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В список претендентов попал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделавший дубль в матче с «Наполи» (3:2).

Помимо него на награду претендуют нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби (2+1 в матче с «Брондбю»), полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас (2+1 в игре с «Фенербахче») и хавбек «Браги» Галено (дубль в игре с «Мидтьюлландом»).

Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках.

Московский клуб одержал волевую победу.

Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

Промес: «Хорошо быть аутсайдером. Не многие думали, что «Спартак» победит «Наполи»