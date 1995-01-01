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    Промес претендует на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы. Он забил 2 гола «Наполи»

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    В список претендентов попал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделавший дубль в матче с «Наполи» (3:2).

    Помимо него на награду претендуют нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби (2+1 в матче с «Брондбю»), полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас (2+1 в игре с «Фенербахче») и хавбек «Браги» Галено (дубль в игре с «Мидтьюлландом»).

    • Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках.
    • Московский клуб одержал волевую победу.
    • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

    Промес: «Хорошо быть аутсайдером. Не многие думали, что «Спартак» победит «Наполи»

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    Источник: сайт УЕФА

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