Промес: «Хорошо быть аутсайдером. Не многие думали, что «Спартак» победит «Наполи»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о победе над «Наполи» (3:2)

«В таких матчах нельзя пропускать так быстро. Но после удаления у соперника мы стали играть лучше.

Не многие думали, что мы победим «Наполи» на его поле. Но в такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас», – сказал Промес.

«Спартак» одержал волевую победу.

Москвичи большую часть матча провели в большинстве.

Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках