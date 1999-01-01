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    Промес: «Хорошо быть аутсайдером. Не многие думали, что «Спартак» победит «Наполи»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о победе над «Наполи» (3:2)

    «В таких матчах нельзя пропускать так быстро. Но после удаления у соперника мы стали играть лучше.

    Не многие думали, что мы победим «Наполи» на его поле. Но в такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас», – сказал Промес.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10559

      Литейный4 34 минуты назад

      Просто игроки Наполи вложили бабло в тотализатор. Там огромный коэффициент на победу аутсайдеров лузеров. Хорошо приподнялись. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2436

      seth343 1 час назад

      После пропущенного гола, подумал, что все ровно будет поражение, но потом после удаления и забив ответный гол, все перевернулось, начало трясти, и намахнуть не было возможности (матч смотрел на работе). Сейчас отрываюсь.)))

      2
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      Рейтинг: +100

      Спартач80 1 час назад

      Да,мы вчера победили не без доли везения.НО!Когда то и нам должно было,такая черная полоса невезения была,шо ппц...

      3
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      Рейтинг: +29637

      oyabun > Спартач80 1 час назад

      "Это была славная битва".. ))

      3
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      Рейтинг: +100

      Спартач80 > oyabun 1 час назад

      Спартак из любой игры способен сделать спектакль,за то и любим=))

      4
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      Рейтинг: +29637

      oyabun > Спартач80 1 час назад

      Это да, только вот сколько нервов отдаем за эту любовь! )

      2
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      Рейтинг: +100

      Спартач80 > oyabun 1 час назад

      Ну мужики,в большинстве своём,любят стерв-нервяк постоянно в тонусе=))))))))))

      1
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      Рейтинг: +17313

      JTherry > oyabun 1 час назад

      не матч, а триллер: 11 желтых, 2 красные карточки, отмененный пенальти, отмененный гол, гол на 12 секунде матча, и в итоге - волевая ПОБЕДА!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +100

      Спартач80 > JTherry 1 час назад

      Кстати много раз посмотрел "нырок" Соболева....А там тоже пеналь...В хребтятину ему с локтя прилетело,глянь сам...

      0
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      Рейтинг: +29637

      oyabun > Спартач80 1 час назад

      А где пересматриваешь? Я бы тоже глянул

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      Рейтинг: +100

      Спартач80 > oyabun 54 минуты назад

      Дак в ютубе.

      0
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      Рейтинг: +13411

      paracetamol 2 часа назад

      Надо полагать, специально Легии прокакали?

      0
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      Рейтинг: +59

      Arturashvilli 2 часа назад

      Надеюсь вас прорвет, психологически победа над таким большим соперником должно придать сил

      1
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      Рейтинг: +10565

      житель СПб 2 часа назад

      Вот Квинси самый большой молодец был вчера! И не только по голам.

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      Рейтинг: +29637

      oyabun > житель СПб 1 час назад

      Но не только он. И Бакаев здорово игра, и Мозес. Но есть и отрицательные херои у нас - Максименко, Кофрие.

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      Рейтинг: +100

      Спартач80 > oyabun 1 час назад

      А вот рыжий вчера понравился....Да,он накосячил на красную,но бился паря отчаянно...Вспомни как грамотно в одну харю предотвратил выход 1 на 1.

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      Рейтинг: +29637

      oyabun > Спартач80 1 час назад

      Тут ведь как получается. Человек может весь матч играть хорошо, а за 10 мин накосячить так что этот косяк перечеркнет всё что было раньше. Это нам повезло что время уже к концу подходило, а дай неаполитанцам еще мин 5 и могли бы они 3-й забить..

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      Рейтинг: +100

      Спартач80 > oyabun 55 минут назад

      Весь матч был на тоненького,и если бы,да кабы=))

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