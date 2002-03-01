Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

    Голландец забил на 55-й минуте, прервав антирекордную безголевую серию клуба в еврокубках.

    Спартаковцы не могли отличиться в международных матчах на протяжении 324 минут.

    Ранее худшим результатом московской команды было 292 минуты без голов в еврокубковом сезоне-2002/03.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11833

      Hektor 84 22 минуты назад

      Генич поди в штаны насрал после игры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8325

      playsh 55 минут назад

      Ну что теперь,будем надеяться,белая полоса попрёт.
      Спартак-Команда,спасибо Вам за победу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52455

      portero 57 минут назад

      Мозес и Промес тащат Спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10413

      NewLife 1 час назад

      Кроме статистики вы ничего не можете, только переливать из пустого в порожнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      alefreddy 1 час назад

      давно пора но в чемпионате он другой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7432

      Fusballer 1 час назад

      Вот такой Промес нам нужен. Ещё бы не заигрывался и с напарниками делился вовремя, тогда бы цены не было ему!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      Андреич 1 час назад

      Анти — приставка, обозначающая противопоставление.
      => рекордная серия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10544

      житель СПб 1 час назад

      Два раза прервал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну а сегодня вроде бы и ничего играют !

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89771
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67653
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru