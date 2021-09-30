Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».
Голландец забил на 55-й минуте, прервав антирекордную безголевую серию клуба в еврокубках.
Спартаковцы не могли отличиться в международных матчах на протяжении 324 минут.
Ранее худшим результатом московской команды было 292 минуты без голов в еврокубковом сезоне-2002/03.
- 19 лет назад «Спартак» завершил групповой этап ЛЧ с нулем очков и разницей голов 1:18.
- Тогда команду возглавлял Олег Романцев.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Спартак».
Источник: «Бомбардир»