Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Голландец забил на 55-й минуте, прервав антирекордную безголевую серию клуба в еврокубках.

Спартаковцы не могли отличиться в международных матчах на протяжении 324 минут.

Ранее худшим результатом московской команды было 292 минуты без голов в еврокубковом сезоне-2002/03.