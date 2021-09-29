Дзюба, Малком и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Азмун остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мальме» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Бязров, Хотулев, Ловрен, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Кузнецов, Азмун.
«Мальме»: Далин, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Ларссон, Брорссон, Бонке, Ракип, Кристиансен, Бирманчевич, Чолак.
- Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
- Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.
- «Зенит» в 1-м туре уступил «Челси» (0:1), «Мальме» проиграл «Ювентусу» (0:3).
Источник: сайт УЕФА