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  • Дзюба, Малком и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Азмун остался в запасе

Дзюба, Малком и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Азмун остался в запасе

29 сентября 2021, 18:39
35

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мальме» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Хотулев, Ловрен, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Кузнецов, Азмун.

«Мальме»: Далин, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Ларссон, Брорссон, Бонке, Ракип, Кристиансен, Бирманчевич, Чолак.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Зенит Мальме
Комментарии (35)
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belarus-gomel
1632930146
ждём позора газпрёма!!!!
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portero
1632930993
Семак ставит на бразил, ну что же, русть покажут лучшие качества, а на 60 минуте надо будет менять как минимум двоих, это Дзюба и Малком...
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Олег1204
1632931894
Вперед Мальме, надеюсь троейчу газпромовской помойке положат
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ЮНик
1632932795
Сегодня все мы станем живыми свидетелями выдающейся исторической победы "Зенита" над грандом мирового клубного футбола "МальмЁ". Вперед "Зенит", вперед Дзюба! Это ваш звездный час!
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insider_retro
1632932974
Состав близок к оптимальному... Грех в домашнем поединке не надавать шведам по щам..:)) "Там, где "полтинник" - там победа..." - прошептал сквозь зубы в раздевалке Сутормин и озлобленно сел на шпагат в предвкушении бойни на поле..:)))
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slavа0508
1632933134
Питер должен сегодня победить . если не у Мальме брать то тогда у кого ???
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paracetamol
1632933827
Семаку главное - вовремя замены сделать! Зырянов сделал и выиграл.
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NewLife
1632936878
Но близок, близок миг победы. Ура! мы ломим; гнутся шведы. О славный час! о славный вид! Еще напор — и враг бежит: А.С. Пушкин (о чудо, даже без Мешкова)
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Garrincha58
1632937195
ужасная игра Дзюба вообще не при делах играют как будто в гостях, а шведы как дома думаю если не проиграют и то хорошо
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maygli
1632937851
Зенит молодцы, вперёд!!!! Топим сегодня за вас.
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