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    Дзюба, Малком и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Азмун остался в запасе

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мальме» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит»: Крицюк, Сутормин, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Хотулев, Ловрен, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Кузнецов, Азмун.

    «Мальме»: Далин, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Ларссон, Брорссон, Бонке, Ракип, Кристиансен, Бирманчевич, Чолак.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии37
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      Рейтинг: +483

      Каменный стояк 11 минут назад

      Букмекерский кэф на победу "Мальме" в этом матче - 1,00000000000000000001.

      0
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      Рейтинг: +120

      Санчес65 19 минут назад

      Это такое не уважение к зениту со стороны Мальме, что они выставили фактический состав, или все таки все решают деньги, ну когда еще зениту побеждать.

      0
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      Рейтинг: +13280

      paracetamol 29 минут назад

      Семаку главное - вовремя замены сделать! Зырянов сделал и выиграл.

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      Рейтинг: +2187

      Krasnodar 123 30 минут назад

      Мальме кирдык!!!

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      Рейтинг: -690

      Вот оно чё Михалыч > Krasnodar 123 23 минуты назад

      Кто то перед матчем Реал - Шериф, так же сказал ---Шерифу кирдык.

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      Рейтинг: +21995

      slavutiq70 41 минуту назад

      Питер должен сегодня победить . если не у Мальме брать то тогда у кого ???

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      Рейтинг: -690

      Вот оно чё Михалыч > slavutiq70 32 минуты назад

      если не у Мальме брать то тогда у кого =======В этом то и дело. В Зенит вбухали миллиарды газпромовских , то есть народных денех... Народ хочит отдачи, то есть хоть какой то толк от затраченного бабла.

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      Рейтинг: +2410

      swot1205 42 минуты назад

      Играйте как Шахтер вчера, в свою игру, а не от обороны. Вы весь сезон играете вЧР с позиции силы, а в ЛЧ от защите и удивляетесь что у Вас ничего не получается. играйте не от соперника, а от своего стиля...

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      Рейтинг: -690

      Вот оно чё Михалыч > swot1205 29 минут назад

      Играйте как Шахтер=== И как Шериф по итогу.

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      Рейтинг: +67652

      insider_retro 44 минуты назад

      Состав близок к оптимальному... Грех в домашнем поединке не надавать шведам по щам..:))
      "Там, где "полтинник" - там победа..." - прошептал сквозь зубы в раздевалке Сутормин и озлобленно сел на шпагат в предвкушении бойни на поле..:)))

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      Рейтинг: +2328

      tarasofka 44 минуты назад

      тот же состав, что и с крыльями

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      Рейтинг: +4264

      ЮНик 47 минут назад

      Сегодня все мы станем живыми свидетелями выдающейся исторической победы "Зенита" над грандом мирового клубного футбола "МальмЁ". Вперед "Зенит", вперед Дзюба! Это ваш звездный час!

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      Рейтинг: +12115

      ilichkadr > ЮНик 43 минуты назад

      Не толкай Дзюбу на преступление. Ему ещё с Ювентусом надо играть.

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      Рейтинг: -690

      Вот оно чё Михалыч > ЮНик 37 минут назад

      мы станем живыми свидетелями====Радует слово "живыми".. А так то прав---это будет выдающаяся историческая победа...
      Салют в Питере по поводу победы будет ?

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      Рейтинг: +122

      БОМЖАРНИК 50 минут назад

      Аргентинцы были,Бразильцы на сл.год сбегут на кого потом зинаида переключится интересно? Думаю на Африку.

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