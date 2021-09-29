Пеле – о восстановлении после операции: «Разминаюсь, чтобы вернуться на поле»

Пеле продолжает держать подписчиков своего инстаграма в курсе восстановления после операции. Бразилец работает с физиотерапевтом.

«Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле.

Секрет в том, что нужно праздновать каждую маленькую победу на этом пути», – написал Пеле.

В начале сентября бразильцу удалили опухоль.

Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.

Пеле – 3-кратный чемпион мира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос»