Пеле – о восстановлении после операции: «Разминаюсь, чтобы вернуться на поле»

Пеле продолжает держать подписчиков своего инстаграма в курсе восстановления после операции. Бразилец работает с физиотерапевтом.
«Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле.
Секрет в том, что нужно праздновать каждую маленькую победу на этом пути», – написал Пеле.
- В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
- Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.
- Пеле – 3-кратный чемпион мира.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос»
Источник: инстаграм Пеле