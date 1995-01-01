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    Пеле – о восстановлении после операции: «Разминаюсь, чтобы вернуться на поле»

    Пеле продолжает держать подписчиков своего инстаграма в курсе восстановления после операции. Бразилец работает с физиотерапевтом.

    «Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле.

    Секрет в том, что нужно праздновать каждую маленькую победу на этом пути», – написал Пеле.

    • В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
    • Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.
    • Пеле – 3-кратный чемпион мира.

    Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Пеле

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