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  • Пеле – о восстановлении после операции: «Разминаюсь, чтобы вернуться на поле»

Пеле – о восстановлении после операции: «Разминаюсь, чтобы вернуться на поле»

29 сентября 2021, 12:33

Пеле продолжает держать подписчиков своего инстаграма в курсе восстановления после операции. Бразилец работает с физиотерапевтом.

«Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле.

Секрет в том, что нужно праздновать каждую маленькую победу на этом пути», – написал Пеле.

  • В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
  • Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.
  • Пеле – 3-кратный чемпион мира.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос»

Источник: инстаграм Пеле
Бразилия. Серия А Пеле
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