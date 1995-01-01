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    Sport.es: компания из Дубая готова выкупить клубный долг «Барселоны»

    «Барселоне» поступило предложение о выкупе клубного долга в размере 1,5 миллиарда евро.

    По информации Sport.es, неназванная компания из Дубая готова уже сейчас полностью погасить задолженность каталонцев и дать им отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления моратория до 12 лет.

    При этом в клубе отрицают поступление подобного рода предложений.

    • «Барса» идет на 6-м месте в турнирной таблице Примеры.
    • В среду команда сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7403

      FanatSerj 1 час назад

      Финансовый фейр плей? не не слышали, это для Ростова с Краснодаром придумали, а когда такие суммы сразу всё язык в задницу засунули, всё что надо знать о законах по Европейски и как рыночек решает ))

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      Рейтинг: +52269

      portero 1 час назад

      А взамен что? Пакет акций, возможно это сложно, слишком много акционеров, надо принять решение о ноаой эмиссии...

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      Рейтинг: +30

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Маи долги тожы хапнити быстроденьги и астальная питушня

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      Рейтинг: +465

      TERMIK2142 2 часа назад

      Сегодня отрицание, а завтра подписание. Ничего нового)

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