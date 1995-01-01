Sport.es: компания из Дубая готова выкупить клубный долг «Барселоны»

Финансовый фейр плей? не не слышали, это для Ростова с Краснодаром придумали, а когда такие суммы сразу всё язык в задницу засунули, всё что надо знать о законах по Европейски и как рыночек решает ))
«Барселоне» поступило предложение о выкупе клубного долга в размере 1,5 миллиарда евро.
По информации Sport.es, неназванная компания из Дубая готова уже сейчас полностью погасить задолженность каталонцев и дать им отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления моратория до 12 лет.
При этом в клубе отрицают поступление подобного рода предложений.
- «Барса» идет на 6-м месте в турнирной таблице Примеры.
- В среду команда сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.