Sport.es: компания из Дубая готова выкупить клубный долг «Барселоны»

«Барселоне» поступило предложение о выкупе клубного долга в размере 1,5 миллиарда евро.

По информации Sport.es, неназванная компания из Дубая готова уже сейчас полностью погасить задолженность каталонцев и дать им отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления моратория до 12 лет.

При этом в клубе отрицают поступление подобного рода предложений.