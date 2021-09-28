КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Спартака» в адрес клуба и Федуна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нецензурные выражения болельщиков «Спартака» в адрес своей команды, руководства клуба и владельца Леонида Федуна.
«Мы получили рапорт по итогам матча «Спартака» и «Уфы». В нем есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг», – сказал Григорьянц.
- «Спартак» в 9-м туре РПЛ обыграл «Уфу» со счетом 2:0.
- Красно-белые набрали 13 очков и поднялись на 8 место в таблице.
Источник: «Р-Спорт»