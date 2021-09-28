КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Спартака» в адрес клуба и Федуна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нецензурные выражения болельщиков «Спартака» в адрес своей команды, руководства клуба и владельца Леонида Федуна.

«Мы получили рапорт по итогам матча «Спартака» и «Уфы». В нем есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг», – сказал Григорьянц.