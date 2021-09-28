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  • КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Спартака» в адрес клуба и Федуна

КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Спартака» в адрес клуба и Федуна

28 сентября 2021, 07:48
16

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нецензурные выражения болельщиков «Спартака» в адрес своей команды, руководства клуба и владельца Леонида Федуна.

«Мы получили рапорт по итогам матча «Спартака» и «Уфы». В нем есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг», – сказал Григорьянц.

  • «Спартак» в 9-м туре РПЛ обыграл «Уфу» со счетом 2:0.
  • Красно-белые набрали 13 очков и поднялись на 8 место в таблице.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1632805448
_ сборище бездельников, сейчас еще и оштрафуют Федуна, его то проще, поди там с болельщиков стряси, а кушать хочется))
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Vepras
1632806086
Это семейные разборки, и КДК тут не причем.
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slavа0508
1632807180
Ну да а что немного бабла не содрать ???Только вот сдерут с того кого и оскорбляли ...
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portero
1632810414
И оштрафуют клуб?как всегда...
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spam2009
1632810424
И оштрафует Спартак за то что обсирали Спартак. Палка о двух концах. Шах и мат Федун)))
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Plyash
1632821813
Непонятно,при чём здесь КДК и болельщики команды.Разбираться полиция должна,которая не только пьяных по углам хорошо умеет обирать,а должна работать с теми,кто матерится в общественных местах.Тащи в обезьянник и оформляй 15 суток,чего проще.Если мудак какой-то матерится в музее или в театре,Министерство культуры должно вмешиваться или доблесная полиция работать?В СССР именно так и было,а сейчас всё на штрафах заточено. Стадион это в первую очередь общественное место,закон у нас один - сквернословишь,добро пожаловать под белы ручки в ментуру,и никак иначе.
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moskowcity-petrv
1632829708
Федя в шоке наверно.эти,недоболельщики,паходу бабло делят с кдк)
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ivany4
1632832220
Есть мудрая пословица, не делай добра не получишь зла. Подтверждений этому масса!
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zigbert
1632833554
Конечно это не дело, когда в сторону своей же команды идут хамские выкрики. Федун тоже живой человек, может не выдержать а ему еще и штраф придется платить. Но больше всего удивляет позиция КДК, готовая получить свое любыми способами.
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maygli
1632923129
Это были не наши болельщики.
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