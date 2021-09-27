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    КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Спартака» в адрес клуба и Федуна

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нецензурные выражения болельщиков «Спартака» в адрес своей команды, руководства клуба и владельца Леонида Федуна.

    «Мы получили рапорт по итогам матча «Спартака» и «Уфы». В нем есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг», – сказал Григорьянц.

    • «Спартак» в 9-м туре РПЛ обыграл «Уфу» со счетом 2:0.
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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии13
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      Рейтинг: +632

      GammiD 27 минут назад

      Да и оштрафовать клуб))) т.е. федуна))))

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      Рейтинг: +1793

      spam2009 1 час назад

      И оштрафует Спартак за то что обсирали Спартак. Палка о двух концах. Шах и мат Федун)))

      1
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      Рейтинг: +52263

      portero 1 час назад

      И оштрафуют клуб?как всегда...

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      Рейтинг: +7823

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Надо дебилов не пускать на стадион.

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      Рейтинг: +21936

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну да а что немного бабла не содрать ???Только вот сдерут с того кого и оскорбляли ...

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      Рейтинг: +21324

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      Федуну надо повысить цены на билеты, кроме билетов на гостевую трибуну, для компенсации расходов на штрафы.

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      Рейтинг: +690

      Vepras 2 часа назад

      Это семейные разборки, и КДК тут не причем.

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      Рейтинг: +24908

      silver29 2 часа назад

      и что ? федун сам и заплатит за горькую правду в свой адрес. Не сторонник радикалов, но этот персонаж уже надоел ((( кстати деньги в клубе не все его и пусть не корчит из себя благодетеля.

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      Рейтинг: +25245

      Боцман59rus 3 часа назад

      _ сборище бездельников, сейчас еще и оштрафуют Федуна, его то проще, поди там с болельщиков стряси, а кушать хочется))

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      Рейтинг: +24908

      silver29 > Боцман59rus 2 часа назад

      а что они не так скандировали ? про млятсво в игре и руководстве клубом, так это так и есть.

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      Рейтинг: +25245

      Боцман59rus > silver29 2 часа назад

      _ лучший протест, это пустые трибуны, но этим дикарям не понять, им и футбол не важен, главное попрыгать, поорать. Я уверен, Федун их за людей не считает, а эскортница и подавно)

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      Рейтинг: +24908

      silver29 > Боцман59rus 2 часа назад

      Ну совсем пустые трибуны не будут, да и не особо это федуна беспокоит. Действенные меры это давление со стороны Лукойла, как генерального спонсора и совладельца, кстати давление со стороны болельщиков и ветеранов клуба тоже имеет эффект, он не железный. К тому же повторяю, то млятство которое творится в организации управления клубом ведет к развалу клуба и прямо ему об этом сказать стоит. Лично мне не важно кого там федун за людей считает, важнее, что его с гаремом болельщики за шлюх держат, ибо как говорится если он плюнет на болельщиков они утрутся, а он вряд ли от ответки.

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      Рейтинг: +2309

      tarasofka 3 часа назад

      так они, в основном, про экскаваторщицу скандировали, а не про клуб)

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