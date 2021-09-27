Гвардиола – о матче с «ПСЖ»: «Надеюсь, Месси сможет сыграть – во благо футбола»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов.

«То, что он сделал за свою карьеру, более чем исключительно. Надеюсь, что завтра он сможет сыграть – во благо футбола.

В прошлом сезоне у «ПСЖ» была невероятная команда, и у нас были равные матчи. А теперь у них еще и Месси есть.

Но завтра будет новая игра, это групповой этап, здесь все иначе. Посмотрим, как все сложится», – сказал Гвардиола.

«ПСЖ» примет «Ман Сити» завтра, 28 сентября.

Начало встречи – в 22:00 мск.

В прошлом сезоне команды встречались в 1/2 финала ЛЧ. «Ман Сити» победил по сумме двух матчей – 4:1.

Месси тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Ман Сити» – завтра