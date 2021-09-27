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    Месси тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Ман Сити» – завтра

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    По информации журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, 34-летний аргентинец должен попасть в заявку «ПСЖ» на предстоящую игру.

    • Месси не выходит на поле с 19 сентября из-за травмы.
    • «ПСЖ» примет «Ман Сити» завтра, 28 сентября.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Марсело Бехлера

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21581

      bset 24 минуты назад

      Выйдет в старте, ни разу в створ не попадет, покинет на минуте 60й поле после замены и в очередной раз расплачется.

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