Месси тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Ман Сити» – завтра

Выйдет в старте, ни разу в створ не попадет, покинет на минуте 60й поле после замены и в очередной раз расплачется.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
По информации журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, 34-летний аргентинец должен попасть в заявку «ПСЖ» на предстоящую игру.
- Месси не выходит на поле с 19 сентября из-за травмы.
- «ПСЖ» примет «Ман Сити» завтра, 28 сентября.
- Начало встречи – в 22:00 мск.
@ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/tFVeZxwsoP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2021
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