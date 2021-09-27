Месси тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Ман Сити» – завтра

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, 34-летний аргентинец должен попасть в заявку «ПСЖ» на предстоящую игру.