«Челси» выпустил ролик в память о чемпионе мира 1966 года Гривзе

Пресс-служба «Челси» подготовила видеоролик в память о бывшем форварде команды Джеймсе Гривзе. О его смерти на 82-м году жизни стало известно сегодня.

«Поистине замечательный игрок, единственный в своем роде», – написал «Челси».

Текущее лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Челси» открылось минутой молчания в память о Гривзе. Игроки выступают в траурных повязках.

Именно за «Тоттенхэм» Гривз провел больше всего матчей на клубном уровне (1961-1970 годы).

Гривз – чемпион мира 1966 года.

Гривз 6 раз становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Англии, это рекорд.