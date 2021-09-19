«Челси» выпустил ролик в память о чемпионе мира 1966 года Гривзе

Пресс-служба «Челси» подготовила видеоролик в память о бывшем форварде команды Джеймсе Гривзе. О его смерти на 82-м году жизни стало известно сегодня.
«Поистине замечательный игрок, единственный в своем роде», – написал «Челси».
Текущее лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Челси» открылось минутой молчания в память о Гривзе. Игроки выступают в траурных повязках.
- Именно за «Тоттенхэм» Гривз провел больше всего матчей на клубном уровне (1961-1970 годы).
- Гривз – чемпион мира 1966 года.
- Гривз 6 раз становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Англии, это рекорд.
A truly remarkable player and one of our own. pic.twitter.com/isEGtj7riR— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2021