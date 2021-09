«Челси» выпустил ролик в память о чемпионе мира 1966 года Гривзе

Пресс-служба «Челси» подготовила видеоролик в память о бывшем форварде команды Джеймсе Гривзе. О его смерти на 82-м году жизни стало известно сегодня.

«Поистине замечательный игрок, единственный в своем роде», – написал «Челси».

Текущее лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Челси» открылось минутой молчания в память о Гривзе. Игроки выступают в траурных повязках.

A truly remarkable player and one of our own. pic.twitter.com/isEGtj7riR