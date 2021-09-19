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    «Челси» выпустил ролик в память о чемпионе мира 1966 года Гривзе

    Пресс-служба «Челси» подготовила видеоролик в память о бывшем форварде команды Джеймсе Гривзе. О его смерти на 82-м году жизни стало известно сегодня.

    «Поистине замечательный игрок, единственный в своем роде», – написал «Челси».

    Текущее лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Челси» открылось минутой молчания в память о Гривзе. Игроки выступают в траурных повязках.

    • Именно за «Тоттенхэм» Гривз провел больше всего матчей на клубном уровне (1961-1970 годы).
    • Гривз – чемпион мира 1966 года.
    • Гривз 6 раз становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Англии, это рекорд.

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    Источник: твиттер «Челси»

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