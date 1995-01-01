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    Умер чемпион мира 1966 года Гривз

    Не стало бывшего форварда сборной Англии Джеймса Гривза. Он умер на 82-м году жизни, о чем сообщил «Тоттенхэм».

    Именно за лондонцев Гривз провел больше всего матчей на клубном уровне (1961-1970 годы).

    • Гривз – чемпион мира 1966 года.
    • Помимо Англии, он выступал за «Милан» (1961 год, 10 матчей Серии А, 9 голов).
    • Гривз 6 раз становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Англии, это рекорд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1897

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Мюллер, Гривз, Марадона .. Мир потерял великих бомбардиров. Земля пухом героям прошлого! Надеюсь, Челси и Тоттенхэм сегодня почтут память... Важнейший в их историях игрок!

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