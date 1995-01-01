Умер чемпион мира 1966 года Гривз

Мюллер, Гривз, Марадона .. Мир потерял великих бомбардиров. Земля пухом героям прошлого! Надеюсь, Челси и Тоттенхэм сегодня почтут память... Важнейший в их историях игрок!
Не стало бывшего форварда сборной Англии Джеймса Гривза. Он умер на 82-м году жизни, о чем сообщил «Тоттенхэм».
Именно за лондонцев Гривз провел больше всего матчей на клубном уровне (1961-1970 годы).
- Гривз – чемпион мира 1966 года.
- Помимо Англии, он выступал за «Милан» (1961 год, 10 матчей Серии А, 9 голов).
- Гривз 6 раз становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Англии, это рекорд.