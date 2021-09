Перица – лучший игрок первого тура Лиги конференций; Пеллегрини – автор лучшего гола

УЕФА с помощью голосования определил лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги конференций. Им стал форвард тель-авивского «Маккаби» Стипе Перица.

Автором лучшего гола первого тура признан Лоренцо Пеллегрини из «Ромы».

Stipe Perica = scored first Europa Conference League goal Won first Player of the Week award #Laufenn #UECLPOTW #UECL pic.twitter.com/FhS9SYaCNt