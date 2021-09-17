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  • Перица – лучший игрок первого тура Лиги конференций; Пеллегрини – автор лучшего гола

Перица – лучший игрок первого тура Лиги конференций; Пеллегрини – автор лучшего гола

17 сентября 2021, 20:35

УЕФА с помощью голосования определил лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги конференций. Им стал форвард тель-авивского «Маккаби» Стипе Перица.

Автором лучшего гола первого тура признан Лоренцо Пеллегрини из «Ромы».

  • Гол и ассист Перицы помогли «Маккаби» победить армянский «Алашкерт» Александра Григоряна.
  • Пеллегрини стал 1-м игроком в истории, забившим во всех ныне существующих еврокубках.
  • 2-й тур Лиги конференций состоится через 2 недели.
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Источник: твиттер Лиги конференций
Лига конференций Италия. Серия А Рома Маккаби Пеллегрини Лоренцо Перица Стипе
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