Перица – лучший игрок первого тура Лиги конференций; Пеллегрини – автор лучшего гола

УЕФА с помощью голосования определил лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги конференций. Им стал форвард тель-авивского «Маккаби» Стипе Перица.
Автором лучшего гола первого тура признан Лоренцо Пеллегрини из «Ромы».
- Гол и ассист Перицы помогли «Маккаби» победить армянский «Алашкерт» Александра Григоряна.
- Пеллегрини стал 1-м игроком в истории, забившим во всех ныне существующих еврокубках.
- 2-й тур Лиги конференций состоится через 2 недели.
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Источник: твиттер Лиги конференций