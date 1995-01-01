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    Магкеев: «Локомотив» настраивается победить «Марсель»

    Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

    «Понятное дело, команда играющая, давно выступает в Лиге Европы. Но мы настраиваемся на победу.

    Давят ли на нас неудачи российских команд в Европе? Нет, у нас все нормально. Мы настраиваемся победить «Марсель», – сказал Магкеев.

    • «Локо» примет «Марсель сегодня на «РЖД Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9387

      Cleaner 46 секунд назад

      Магкеев, ХВАТИТ ТРЕПАТЬСЯ!

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