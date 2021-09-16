Магкеев: «Локомотив» настраивается победить «Марсель»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

«Понятное дело, команда играющая, давно выступает в Лиге Европы. Но мы настраиваемся на победу.

Давят ли на нас неудачи российских команд в Европе? Нет, у нас все нормально. Мы настраиваемся победить «Марсель», – сказал Магкеев.