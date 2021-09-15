Захарян подорожал на 5 миллионов с начала сезона. Тюкавин и Жемалетдинов – на 3,5 миллиона

Портал Transfermarkt представил обновленную стоимость футболистов РПЛ.

Самый большой рост в цене с начала сезона показал 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Его рыночная стоимость выросла с 4 до 9 миллионов евро.

Его одноклубник, 19-летний нападающий Константин Тюкавин, вырос в цене с 3 до 6,5 миллионов евро. Стоимость форварда «Локомотива» Рифата Жемалетдинова также выросла на 3,5 миллиона евро и составляет 7,5 миллионов.

Игроки РПЛ, подорожавшие минимум на 2 миллиона евро, представлены ниже: