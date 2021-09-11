«Барселона» поздравила Месси с рекордом по голам за южноамериканские сборные

«Барселона» отреагировала на новый рекорд своего бывшего капитана Лионеля Месси.
Аргентинец превзошел достижение бразильца Пеле по голам за южноамериканские сборные.
«Лучший бомбардир южноамериканских сборных. Молодец, Лео!» – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
- Минувшим летом Месси ушел в «ПСЖ».
- «Барса» не смогла продлить с ним контракт.
- До этого 34-летний форвард всю карьеру провел на «Камп Ноу».
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Источник: Официальный твиттер «Барселоны»