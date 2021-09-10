Экс-глава Федерации футбола Бразилии пожертвовал тонну собачьего корма за принуждение помощницы есть его. Он называл ее «сукой»

Бывший глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма в пользу Международного общества защиты животных. Экс-функционер сейчас проходит подозреваемым по делу о сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Одна из помощник Кабокло рассказала, что он заставлял ее есть собачье печенье. При этом начальник называл подчиненную «сукой», изображал собачий лай. Кроме того, Кабокло интересовался, мастурбировала ли его помощница.

Другие сотрудницы Федерации пожаловались, что Кабокло сексуально до них домогался.