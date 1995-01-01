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    В Иркутске футболисты избили судью во время матча. Арбитр потерял сознание

    Футболисты-любители напали на арбитра во время матча открытого чемпионата Иркутска, сообщает Mash. Инцидент произошел на концовке встречи между «Викторией» и «Пахтакором».

    При равном счете на 84-й минуте главный арбитр встречи Антон Рженев назначил пенальти в ворота «Пахтакора», с чем не согласился игрок команды Бобомурод Алланазаров. Он набросился на судью с кулаками, после чего получил красную карточку.

    Затем на поле выбежал футболист «Пахтакора» Дилмурод Капланов, который ранее был отстранен от футбола на три года за толчок и оскорбление арбитра. Он ударил Рженева сзади по голове, от чего судья ненадолго потерял сознание и получил сотрясение мозга.

    Федерация футбола Иркутска приняла решение дисквалифицировать Алланазарова до 2 сентября 2024 года, а «Пахтакору» было засчитано техническое поражение со счeтом 0:3.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mash

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2162

      ALEX ML 28 минут назад

      Одним словом чурки и в конце имен уроды

      0
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      Рейтинг: +9225

      Cleaner 31 минуту назад

      Закрывать таких. А на выходе лишать права занисать должности, связанные со спортом. С любым видом спорта. Пусть на рынке помидоры таскают.

      0
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      Рейтинг: +2882

      AZ 57 минут назад

      Причем тут техническое поражение и дисквалификация??? Этих чурок нужно за решетку посадить! Надеюсь судья подаст на этих двух обезьян в суд!

      4
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      Рейтинг: +4843

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Жесть вообще! Животное

      2
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      Рейтинг: +4878

      Из Твери Леха 1 час назад

      Остается только догадываться, как это Пахтакор забрел в какую-то иркутскую лигу-2))

      2
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      Рейтинг: +967

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Позор всему постсоветском у, именно эта нация никакого культура уважения и дикари, и никакая европа нас не уважает. Любой футбольный клуб России Украины Белоруссии Молдавии когда играет с любым европейским клубом из Швеции Словении Финляндии Дании заметьте все коментаторы топят против нас мы для них как юмба юмба третий сорт

      0
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      Рейтинг: +8713

      KOLBIS 1 час назад

      Жалко человека...Ни за что...

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      Рейтинг: +55

      Мася_1989 2 часа назад

      Таким обезьянам только в единоборства.

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      Рейтинг: +9225

      Cleaner > Мася_1989 28 минут назад

      Там(в единоборствах) таких тоже не уважают. Напасть на старшего и со спины? Таких только в клетку.

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      Рейтинг: +768

      SuperNils 2 часа назад

      чурки - звери. Везде, где они - там первобытная дикость.

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      Рейтинг: +6996

      Fusballer 2 часа назад

      Бобомурод Алланазаров, Дилмурод Капланов - два урода.

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