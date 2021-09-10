В Иркутске футболисты избили судью во время матча. Арбитр потерял сознание

Футболисты-любители напали на арбитра во время матча открытого чемпионата Иркутска, сообщает Mash. Инцидент произошел на концовке встречи между «Викторией» и «Пахтакором».

При равном счете на 84-й минуте главный арбитр встречи Антон Рженев назначил пенальти в ворота «Пахтакора», с чем не согласился игрок команды Бобомурод Алланазаров. Он набросился на судью с кулаками, после чего получил красную карточку.

Затем на поле выбежал футболист «Пахтакора» Дилмурод Капланов, который ранее был отстранен от футбола на три года за толчок и оскорбление арбитра. Он ударил Рженева сзади по голове, от чего судья ненадолго потерял сознание и получил сотрясение мозга.

Федерация футбола Иркутска приняла решение дисквалифицировать Алланазарова до 2 сентября 2024 года, а «Пахтакору» было засчитано техническое поражение со счeтом 0:3.