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  • В Иркутске футболисты избили судью во время матча. Арбитр потерял сознание

В Иркутске футболисты избили судью во время матча. Арбитр потерял сознание

10 сентября 2021, 17:47
18

Футболисты-любители напали на арбитра во время матча открытого чемпионата Иркутска, сообщает Mash. Инцидент произошел на концовке встречи между «Викторией» и «Пахтакором».

При равном счете на 84-й минуте главный арбитр встречи Антон Рженев назначил пенальти в ворота «Пахтакора», с чем не согласился игрок команды Бобомурод Алланазаров. Он набросился на судью с кулаками, после чего получил красную карточку.

Затем на поле выбежал футболист «Пахтакора» Дилмурод Капланов, который ранее был отстранен от футбола на три года за толчок и оскорбление арбитра. Он ударил Рженева сзади по голове, от чего судья ненадолго потерял сознание и получил сотрясение мозга.

Федерация футбола Иркутска приняла решение дисквалифицировать Алланазарова до 2 сентября 2024 года, а «Пахтакору» было засчитано техническое поражение со счeтом 0:3.

Источник: Mash
Любительский футбол
Комментарии (18)
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Venom888
1631285797
Как дикари какие то....позор бл..ть
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Enter2006
1631285914
"Он ударил Рженева сзади по голове, от чего судья ненадолго потерял сознание и получил сотрясение мозга." - вы там в своём уме? Это уже уголовка.
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серега кашин
1631285924
кому то светит уголовка, как у широкова не прокатит
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Fusballer
1631286407
Бобомурод Алланазаров, Дилмурод Капланов - два урода.
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Из Твери Леха
1631291343
Остается только догадываться, как это Пахтакор забрел в какую-то иркутскую лигу-2))
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Ганнибал Лектор
1631291352
Жесть вообще! Животное
Ответить
AZ
1631292392
Причем тут техническое поражение и дисквалификация??? Этих чурок нужно за решетку посадить! Надеюсь судья подаст на этих двух обезьян в суд!
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ALEX ML
1631294161
Одним словом чурки и в конце имен уроды
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CSKA471
1631307601
Опять бобамуроды, надоело, слов нет
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Niko
1631334423
Сажать надо за такое.
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