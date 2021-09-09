Кокорин – об итальянском языке: «Понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем уровне владения итальянским языком.

«Я начал учить итальянский. Я понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения. Я понимаю, чего хочет тренер, что говорят одноклубники, но не более того.

В основном общаюсь с Дронговски, потому что он из Польши. Польский язык очень похож на русский. С Влаховичем, Терзичем и Миленковичем тоже общаюсь. Они хорошо меня понимают и говорят по-английски», – сообщил Кокорин.

30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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