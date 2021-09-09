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  • Кокорин – об итальянском языке: «Понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения»

Кокорин – об итальянском языке: «Понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения»

9 сентября 2021, 23:51
14

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем уровне владения итальянским языком.

«Я начал учить итальянский. Я понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения. Я понимаю, чего хочет тренер, что говорят одноклубники, но не более того.

В основном общаюсь с Дронговски, потому что он из Польши. Польский язык очень похож на русский. С Влаховичем, Терзичем и Миленковичем тоже общаюсь. Они хорошо меня понимают и говорят по-английски», – сообщил Кокорин.

  • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Валерий2705
1631221652
Понимаю, что нужно бить по мячу, а куда не понимаю...
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aaaaahhhh
1631222458
тяжело с одной извилиной:)))
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житель СПб
1631222481
Сашка, лучше бы молчал! За 8 месяцев ничего не деланья даже язык в первом приближении не выучил?! Позоришь всех нас, не только себя.
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VVM1964
1631223164
Зато на русском ты разговорился - не слишком много Кокорина на один день , а бомбардир ??? ( кстати - " кокора " - это часть елового ствола с корнями )
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ab15488
1631242747
Так он язык учит по фильму "формула любви"
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vladimir-7
1631253810
Саня, зачем тебе итальянский язык, в сельпо пришел, показал пальцем в горло и виски перед тобой.
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Давид59
1631256471
Не уверен, что итальянский ему нужен. Ему уже намекают, ехал бы ты куда-нибудь в... аренду.
Ответить
zigbert
1631258930
Итальянский может пригодится только в случае успешной игры в Фиорентине.
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Hektor 84
1631263385
В Италии почти год, сыграл несколько игр и то выходя на замену, долгое время был типо травмирован. И этот олень еще не выучил язык.
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vmonomah17
1631273162
Пусть у мутко англокурсы пройдет)))
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