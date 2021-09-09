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    Кокорин – об итальянском языке: «Понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем уровне владения итальянским языком.

    «Я начал учить итальянский. Я понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения. Я понимаю, чего хочет тренер, что говорят одноклубники, но не более того.

    В основном общаюсь с Дронговски, потому что он из Польши. Польский язык очень похож на русский. С Влаховичем, Терзичем и Миленковичем тоже общаюсь. Они хорошо меня понимают и говорят по-английски», – сообщил Кокорин.

    • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    09.09.2021 23:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +27534

      VVM1964 45 минут назад

      Зато на русском ты разговорился - не слишком много Кокорина на один день , а бомбардир ??? ( кстати - " кокора " - это часть елового ствола с корнями )

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      Рейтинг: +9843

      житель СПб 57 минут назад

      Сашка, лучше бы молчал! За 8 месяцев ничего не деланья даже язык в первом приближении не выучил?! Позоришь всех нас, не только себя.

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      Рейтинг: +2956

      aaaaahhhh 57 минут назад

      тяжело с одной извилиной:)))

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      Рейтинг: +10

      egoric0kom 59 минут назад

      Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ----- http://bit.do/vsisky

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      Рейтинг: +1215

      vmonomah17 1 час назад

      Саня, заставь их самих русский учить! Не захотят - стулья везде есть. Мамая позови помогать)))

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      Рейтинг: +2408

      Валерий2705 1 час назад

      Понимаю, что нужно бить по мячу, а куда не понимаю...

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