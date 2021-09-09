Кокорин – об итальянском языке: «Понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения»

Зато на русском ты разговорился - не слишком много Кокорина на один день , а бомбардир ??? ( кстати - " кокора " - это часть елового ствола с корнями )
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем уровне владения итальянским языком.
«Я начал учить итальянский. Я понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения. Я понимаю, чего хочет тренер, что говорят одноклубники, но не более того.
В основном общаюсь с Дронговски, потому что он из Польши. Польский язык очень похож на русский. С Влаховичем, Терзичем и Миленковичем тоже общаюсь. Они хорошо меня понимают и говорят по-английски», – сообщил Кокорин.
- 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
- В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.
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