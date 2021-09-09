Кокорин: «Я не скучаю по России»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что у него нет тоски по родине.

«Я не скучаю по России, потому что прожил там много лет и был во всех прекрасных городах страны. Я все их знаю в России и теперь хочу увидеть европейские города», – сказал Кокорин.

30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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