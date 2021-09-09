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Кокорин: «Я не скучаю по России»

9 сентября 2021, 22:47
7

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что у него нет тоски по родине.

«Я не скучаю по России, потому что прожил там много лет и был во всех прекрасных городах страны. Я все их знаю в России и теперь хочу увидеть европейские города», – сказал Кокорин.

  • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

Кокорин: «Если ты богат, всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки»

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Hektor 84
1631219763
Патриот дырявый! Вали к панину. Будете друг друга по синеве пердолить!
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vmonomah17
1631221811
А Россия не скучает по тебе. Я бы сказал, что выдохнула с облегчением после твоего отъезда. Найди там Балотелли. Вы оба точно найдете общий язык как братья)))
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jek718875
1631247392
Молодец КОКОША, жизнь даётся один раз, а как прожить ты и сам знаешь
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КаДеС
1631247852
А Россия не скучает по тебе. Взаимность
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vladimir-7
1631254308
Коко намекнул, что в Италии не задержится, т.к. Фиорентина хочет избавиться от него и готовит его продажу в другую страну.
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BlackMurder
1631261594
Сань, жопа хоть отошла?
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Enter2006
1631265306
А что так много статей про Кокорина? А-а-аа! "Кокориновирус" распрострянается! ))
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