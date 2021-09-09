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    Кокорин: «Я не скучаю по России»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что у него нет тоски по родине.

    «Я не скучаю по России, потому что прожил там много лет и был во всех прекрасных городах страны. Я все их знаю в России и теперь хочу увидеть европейские города», – сказал Кокорин.

    • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

    Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

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    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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