Смолов: «Рад, что вернулся в сборную. Спасибо Карпину – он разбирается»

Форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о возвращении в национальную команду после паузы, длившейся более двух лет.

– Как отнеслись к тому, что не попали в заявку на матч с Хорватией?

– Я пережил это, как один из большинства игроков, которые были вызваны на сбор. Мы с Валерием Георгиевичем общались об этом и до игры. Так что это абсолютно нормальная ситуация.

– А как пережили отсутствие на Евро-2020?

– Не вижу смысла возвращаться в прошлое, от меня там не все зависело, скажем так. Конечно, я сожалел, что не попал на чемпионат Европы – такие турниры происходят раз в четыре года.

Но это было не мое решение, поэтому произошло так, как было нужно. Повторюсь, что я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу – он разбирается.

– То есть Черчесов не разбирался?

– Я сказал, что я сказал, не считаю нужным это объяснять. А дальше это ваши домыслы, я этого не говорил.