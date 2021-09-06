Смолов: «Рад, что вернулся в сборную. Спасибо Карпину – он разбирается»

Что значит наши домыслы,тебя за язык никто не тянул,сказал ,,а,, говори ,,б,,-тормоз,аж бесят иной раз,лучше-б молчал,глядишь за умного зашёл.
Форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о возвращении в национальную команду после паузы, длившейся более двух лет.
– Как отнеслись к тому, что не попали в заявку на матч с Хорватией?
– Я пережил это, как один из большинства игроков, которые были вызваны на сбор. Мы с Валерием Георгиевичем общались об этом и до игры. Так что это абсолютно нормальная ситуация.
– А как пережили отсутствие на Евро-2020?
– Не вижу смысла возвращаться в прошлое, от меня там не все зависело, скажем так. Конечно, я сожалел, что не попал на чемпионат Европы – такие турниры происходят раз в четыре года.
Но это было не мое решение, поэтому произошло так, как было нужно. Повторюсь, что я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу – он разбирается.
– То есть Черчесов не разбирался?
– Я сказал, что я сказал, не считаю нужным это объяснять. А дальше это ваши домыслы, я этого не говорил.
- Смолов сделал 2 ассиста в субботнем матче с Кипром (2:0).
- В игре с Мальтой нападающий может стать капитаном сборной.