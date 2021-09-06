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    Смолов: «Рад, что вернулся в сборную. Спасибо Карпину – он разбирается»

    Форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о возвращении в национальную команду после паузы, длившейся более двух лет.

    – Как отнеслись к тому, что не попали в заявку на матч с Хорватией?

    – Я пережил это, как один из большинства игроков, которые были вызваны на сбор. Мы с Валерием Георгиевичем общались об этом и до игры. Так что это абсолютно нормальная ситуация.

    – А как пережили отсутствие на Евро-2020?

    – Не вижу смысла возвращаться в прошлое, от меня там не все зависело, скажем так. Конечно, я сожалел, что не попал на чемпионат Европы – такие турниры происходят раз в четыре года.

    Но это было не мое решение, поэтому произошло так, как было нужно. Повторюсь, что я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу – он разбирается.

    – То есть Черчесов не разбирался?

    – Я сказал, что я сказал, не считаю нужным это объяснять. А дальше это ваши домыслы, я этого не говорил.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +581

      dim29 8 минут назад

      Что значит наши домыслы,тебя за язык никто не тянул,сказал ,,а,, говори ,,б,,-тормоз,аж бесят иной раз,лучше-б молчал,глядишь за умного зашёл.

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      Рейтинг: +7591

      playsh 26 минут назад

      Федя,давай доказывай своё право на игру в сборной.Пока у тебя получается.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +247

      jek718875 31 минуту назад

      Теперь доверие ГЕОРГИЧА нужно оправдывать

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