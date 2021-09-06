Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Рад, что вернулся в сборную. Спасибо Карпину – он разбирается»

Смолов: «Рад, что вернулся в сборную. Спасибо Карпину – он разбирается»

6 сентября 2021, 22:57
13

Форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о возвращении в национальную команду после паузы, длившейся более двух лет.

– Как отнеслись к тому, что не попали в заявку на матч с Хорватией?

– Я пережил это, как один из большинства игроков, которые были вызваны на сбор. Мы с Валерием Георгиевичем общались об этом и до игры. Так что это абсолютно нормальная ситуация.

– А как пережили отсутствие на Евро-2020?

– Не вижу смысла возвращаться в прошлое, от меня там не все зависело, скажем так. Конечно, я сожалел, что не попал на чемпионат Европы – такие турниры происходят раз в четыре года.

Но это было не мое решение, поэтому произошло так, как было нужно. Повторюсь, что я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу – он разбирается.

– То есть Черчесов не разбирался?

– Я сказал, что я сказал, не считаю нужным это объяснять. А дальше это ваши домыслы, я этого не говорил.

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Смолов Федор Карпин Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1630958476
Теперь доверие ГЕОРГИЧА нужно оправдывать
Ответить
Plyash
1630958799
Федя,давай доказывай своё право на игру в сборной.Пока у тебя получается.Удачи.
Ответить
g.markin
1630968233
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo --------  http://bit.do/vsisky
Ответить
нейтральныйкакникто
1630970564
Поиграет ещё и увидим что к чему ... А то получится так , что и Карпин не очень то и разбирается , т.е. иногда ошибается в выборе игроков , так сказать.А у Черчесова был повод тебя игнорировать
Ответить
BlackMurder
1630987076
Играй, не дрочи!
Ответить
Sviro
1630992179
Журналюга задал провокационный вопрос. Таким с-у-к-а-м скандал нужен. А что касается того, разбирается Черчесов или нет, видно по результатам Евро 2020. Видимо плохо разобрался. Если Смолов поймал кураж, то будет очень полезен для команды и повлияет на результат! Удачи Фёдору и Карпину со командой!!
Ответить
kvm
1630993858
– Уссатому только овец пасти. – То есть Черчесов чабан? – Это ваши домыслы, я этого не говорил.
Ответить
Снег
1630996564
Федя! Ты ещё многое сможешь и в сборной и в клубе. Успехов и удачи тебе!
Ответить
paracetamol
1631014439
Как раньше мазал по воротам, так и сейчас продолжаешь! Кипру не мог забить, основной форвард называется, пешеход, вообще позор!
Ответить
portero
1631026400
Смолов капитан??? Ну хз и что будет всех гнать на подвиг личным примером... Сомнения имеются, но чем чёрт не шутит...
Ответить
Главные новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
3
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
Вчера, 21:04
1
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+