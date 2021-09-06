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  • Познер: «После игры с Кипром возникли опасения, что Россия не попадет на чемпионат мира»

Познер: «После игры с Кипром возникли опасения, что Россия не попадет на чемпионат мира»

6 сентября 2021, 20:20
29

Журналист и ведущий Владимир Познер высказался об игре сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина.

  • Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0).
  • Команда возглавляет группу H с 10 очками.

«Чудес не бывает. Приход нового тренера, даже самого лучшего, не поможет за полгода из команды заурядной создать команду незаурядную. Игра с Хорватией была, с моей точки зрения, вполне заурядной. Впрочем, и хорваты не блистали. То, что все закончилось нулевой ничьей для сборной России, – успех.

Выигрыш у откровенно слабой команды Кипра был и предсказуемым, и невыразительным. Глядя на эту игру, я засомневался в том, что сборная России займет первое место в своей группе. Более того, возникли опасения, что она вообще не попадет в финальную часть первенства мира.

Если так случится, то это не будет вина Карпина: он может работать лишь с тем материалом, который производится, а производится его мало, поскольку отсутствует массовый детско-юношеский футбол». – сказал Познер.

  • Завтра Россия сыграет с Мальтой.
  • Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 21:45 мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (29)
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KOLBIS
1630948993
Эксперт лять...
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Вомбат
1630949152
У Познера эти опасения возникли после потому, что он мало смотрит футбол. У настоящих любителей футбола эти опасения возникли еще до ЧЕ, но была надежда что после ЧЕ назначат тренера-мотиватора типа Бердыева. Но с назначением Карпина эта надежда исчезла. Из него мотиватор, как из Дзюбы интеллектуал.
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Lester84
1630949274
То есть после 2 проваленных Черчесовым Лиг Наций и после фейла на Евро у него таких опасений не было?
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заткнитемнерот
1630949669
Никогда не любил Познера. Скользки тип, прикрывающий свою неискренность за обильными философскими излияниями.
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mamba9090909
1630950290
"....... он может работать лишь с тем материалом, который производится...." Интересно, а с каким материалом, по мнению Познера, должен работать тренер сборной страны? Может Познер думает, что тренер СБОРНОЙ должен учить игроков играть?
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Guinnesss
1630950845
Пошел ты на х Познер
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zarsm
1630958343
Кого то волнует его мнение? Очередная шелуха высирает что то про футбол, привыкли уже
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aubergine
1630989900
Пусть за своих переживает, за сборную Израиля или США. Чего он за русских беспокоиться начал?
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Vitaga
1630998319
мразотный тип этот познер. проститутка блин.
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Красногорск_Фан
1630999599
Американский агент и политическая проститутка. Американский соккер пусть и комментирует.
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