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    Познер: «После игры с Кипром возникли опасения, что Россия не попадет на чемпионат мира»

    Журналист и ведущий Владимир Познер высказался об игре сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина.

    • Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0).
    • Команда возглавляет группу H с 10 очками.

    «Чудес не бывает. Приход нового тренера, даже самого лучшего, не поможет за полгода из команды заурядной создать команду незаурядную. Игра с Хорватией была, с моей точки зрения, вполне заурядной. Впрочем, и хорваты не блистали. То, что все закончилось нулевой ничьей для сборной России, – успех.

    Выигрыш у откровенно слабой команды Кипра был и предсказуемым, и невыразительным. Глядя на эту игру, я засомневался в том, что сборная России займет первое место в своей группе. Более того, возникли опасения, что она вообще не попадет в финальную часть первенства мира.

    Если так случится, то это не будет вина Карпина: он может работать лишь с тем материалом, который производится, а производится его мало, поскольку отсутствует массовый детско-юношеский футбол». – сказал Познер.

    • Завтра Россия сыграет с Мальтой.
    • Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 21:45 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1120

      zarsm 33 минуты назад

      Кого то волнует его мнение? Очередная шелуха высирает что то про футбол, привыкли уже

      0
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      Рейтинг: +572

      tilvan 55 минут назад

      почему вдруг сборная России должна выходить на ЧМ?
      почему, попав на турнир обязательно должна выходить из группы?
      игры нет, игроки слабые
      да и сборные посильнее порой из группы не выходят, да и бывает, что и на турнир не отбираются
      но наша сборная ДОЛЖНА

      0
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      Рейтинг: +13678

      KLIM777 1 час назад

      Господи, да не может тренер изменить все за две игры. Тем более набрано 4 очка и этот результат нельзя считать провальным. При Стасике с обосраной Мальтой кое как 3-1.

      0
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      Рейтинг: +11726

      ВетеR 1 час назад

      А что ,были надежды , что Россия выйдет на ЧМ 2022 ?

      0
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      Рейтинг: +8857

      alp 1 час назад

      я извиняюсь, а что поменялось? ну поставили посредственного тренера... он набрал посредственных игроков - в рпл других нет. Как из этого может получится конфетка?

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      Рейтинг: +620

      mama1991 1 час назад

      мамкины эксперты.... немцы гибралтару еле 2 забили.... еще раз повторюсь, уже все умеют играть в футбол, посмотрите на результаты карликов сегодня, которые 10 и более лет назад по 15 получали.... посмотрите!

      0
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      Рейтинг: +906

      kosmonaft 2 часа назад

      уж его то мнение точно всем до фонаря

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      Рейтинг: +16655

      derrik2000 2 часа назад

      Один вопрос - А ЗАЧЕМ???

      0
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      Рейтинг: +1613

      sovok 2 часа назад

      Ну что Вы , Владимир Владимирович,
      У нас все как один... как президент!
      Цап-царап и"крымнаш"...!!!
      Опыт богатый.
      Если с допингом (новичком или таллием) не получится, придумаем еще чего-нибудь!
      Мы всегда правы!

      0
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      Рейтинг: +13

      33! > sovok 1 час назад

      да, Крым - наш, а в чём проблема, хохложопый?

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      Рейтинг: +8857

      alp > 33! 1 час назад

      не в бровь, а, так сказать, прямо в глаз!

      1
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      Рейтинг: +9078

      Cleaner 2 часа назад

      У меня и до игры с Кипром такие опасения были. А что, собственно, Познер полез в футбол?

      2
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      Рейтинг: +8857

      alp > Cleaner 1 час назад

      это как в "АФОНЕ":
      - тебе выступать!
      - по какому вопросу?
      - по трубам!

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