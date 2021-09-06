Скалони – об отмене матча с Бразилией: «Я не хочу искать виновных. Меня эта ситуация сильно расстраивает»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отмену матча отбора ЧМ-2022 против Бразилии.
«Я хочу рассказать, что произошло, чтобы наша страна знала правду. Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.
Ожидался праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.
Нам ни разу не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», – сказал Скалони.
- В воскресенье вечером матч отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина был прерван.
- Бразильские полицейские пытались арестовать 4 футболистов аргентинской сборной за нарушения при въезде в страну.
- В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.
Источник: Твиттер сборной Аргентины