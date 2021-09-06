Скалони – об отмене матча с Бразилией: «Я не хочу искать виновных. Меня эта ситуация сильно расстраивает»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отмену матча отбора ЧМ-2022 против Бразилии.

«Я хочу рассказать, что произошло, чтобы наша страна знала правду. Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.

Ожидался праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.

Нам ни разу не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», – сказал Скалони.