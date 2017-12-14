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    Скалони – об отмене матча с Бразилией: «Я не хочу искать виновных. Меня эта ситуация сильно расстраивает»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отмену матча отбора ЧМ-2022 против Бразилии.

    «Я хочу рассказать, что произошло, чтобы наша страна знала правду. Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.

    Ожидался праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.

    Нам ни разу не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», – сказал Скалони.

    • В воскресенье вечером матч отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина был прерван.
    • Бразильские полицейские пытались арестовать 4 футболистов аргентинской сборной за нарушения при въезде в страну.
    • В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.

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    Источник: Твиттер сборной Аргентины

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9066

      Cleaner 24 минуты назад

      Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, ЭТО ТЫ ОТВЕЧАЕШЬ за все, что происходит в твоей команде. И ты НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ, что четверо игроков твоей команды не могут согласно законам Бразилии выходить на поле. Однако ты их выпустил. Не прокатило. Но ТЫ ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК срыва игры!...(((

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