Скалони – об отмене матча с Бразилией: «Я не хочу искать виновных. Меня эта ситуация сильно расстраивает»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, ЭТО ТЫ ОТВЕЧАЕШЬ за все, что происходит в твоей команде. И ты НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ, что четверо игроков твоей команды не могут согласно законам Бразилии выходить на поле. Однако ты их выпустил. Не прокатило. Но ТЫ ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК срыва игры!...(((
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отмену матча отбора ЧМ-2022 против Бразилии.
«Я хочу рассказать, что произошло, чтобы наша страна знала правду. Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.
Ожидался праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.
Нам ни разу не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», – сказал Скалони.
- В воскресенье вечером матч отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина был прерван.
- Бразильские полицейские пытались арестовать 4 футболистов аргентинской сборной за нарушения при въезде в страну.
- В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.