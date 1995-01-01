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    Мележиков – о результативности Соболева: «Постепенно разберемся»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результативность форварда Александра Соболева. Он не отрицает, что она упала.

    «Мы подписали новый контракт с Соболевым, когда он был достаточно результативен. Что с ним произошло потом, мы постепенно, в том числе вместе с игроком, разберемся. Когда мы подписываем игрока, мы не можем говорить: «Будь таким-то результативным или лучше», – сказал Мележиков.

    • В сезоне РПЛ у Соболева 6 матчей и 1 гол с пенальти.
    • Нынешний контракт игрока со «Спартаком» действует до 2026 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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