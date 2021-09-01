Мележиков – о результативности Соболева: «Постепенно разберемся»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результативность форварда Александра Соболева. Он не отрицает, что она упала.

«Мы подписали новый контракт с Соболевым, когда он был достаточно результативен. Что с ним произошло потом, мы постепенно, в том числе вместе с игроком, разберемся. Когда мы подписываем игрока, мы не можем говорить: «Будь таким-то результативным или лучше», – сказал Мележиков.

В сезоне РПЛ у Соболева 6 матчей и 1 гол с пенальти.

Нынешний контракт игрока со «Спартаком» действует до 2026 года.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Соболев: «Видел слухи, что игроки «Спартака» сливают Виторию. Полнейший бред. Даже не представляю, как это делать»