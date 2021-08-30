Лунев – о вызове в сборную России: «Новые эмоции. Готов, как Гагарин и Титов»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев поделился эмоциями от вызова в сборную России.
– Новые какие-то эмоции, до этого не ощущал.
– Следишь за российским футболом? Кто сейчас на первом месте в РПЛ?
– «Зенит», да? Там ничего не меняется.
– Ты готов?
– Да, как Гагарин и Титов.
- Россияне проведут матчи против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
- Это первый сбор команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
- Лунев в клубном сезоне не провел ни одной игры.
Источник: ютуб-канал сборной России