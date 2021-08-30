Лунев – о вызове в сборную России: «Новые эмоции. Готов, как Гагарин и Титов»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев поделился эмоциями от вызова в сборную России.

– Новые какие-то эмоции, до этого не ощущал.

– Следишь за российским футболом? Кто сейчас на первом месте в РПЛ?

– «Зенит», да? Там ничего не меняется.

– Ты готов?

– Да, как Гагарин и Титов.