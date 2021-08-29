Роналду будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» меньше, чем в «Ювентусе»

Ради перехода в «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты. Если в «Ювентусе» он получал 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, то в Англии будет зарабатывать только 385.
Тем не менее, Роналду будет самым высокооплачиваемым футболистом «Юнайтед». Вторым идет вратарь Давид Де Хеа.
- Посты о трансфере Роналду стали рекордными.
- Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
- В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
Источник: Daily Mail