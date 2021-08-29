Роналду будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» меньше, чем в «Ювентусе»

Ради перехода в «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты. Если в «Ювентусе» он получал 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, то в Англии будет зарабатывать только 385.

Тем не менее, Роналду будет самым высокооплачиваемым футболистом «Юнайтед». Вторым идет вратарь Давид Де Хеа.