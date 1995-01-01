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    Роналду будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» меньше, чем в «Ювентусе»

    Ради перехода в «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты. Если в «Ювентусе» он получал 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, то в Англии будет зарабатывать только 385.

    Тем не менее, Роналду будет самым высокооплачиваемым футболистом «Юнайтед». Вторым идет вратарь Давид Де Хеа.

    • Посты о трансфере Роналду стали рекордными.
    • Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
    • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2533

      Derzkiy1 1 час назад

      Да у него бабок больше всех, среди спортсменов, уверен ему пофиг уже на них

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